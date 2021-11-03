Сытный завтрак за 10 минут: полезная альтернатива бутербродам
Одним из наиболее традиционных завтраков являются бутерброды. Такая пища не всегда очень полезная. Но ее можно сделать такой, заменив некоторые ингредиенты. Блюдо добавит энергии на весь день и будет очень простым в исполнении.
Идею полезного завтрака, который можно приготовить за 10 минут, опубликовали pp.meal на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйцо – 1 шт
йогурт без добавок – 150 г
мука (пшеничная или рисовая) – 100 г
ветчина – 100 г
сыр – 50 г
сода – щепотка
соль – щепотка
Способ приготовления:
Ветчину и сыр нарезать.
Для теста смешать йогурт, соль, соду, муку, яйцо. Тесто должно быть густым.
Разогреть сковородку, убавить огонь до состояния "меньше среднего", выложить оладьи (по 1 ложке теста и сформировать круги).
На тесто выложить ветчину, творог, снова ветчину и ложку теста.
Накрыть крышкой. Перевернуть, когда нижняя сторона подрумянится.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: