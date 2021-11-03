Сытный завтрак за 10 минут: полезная альтернатива бутербродам

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,4 т.
Сытный завтрак за 10 минут: полезная альтернатива бутербродам

Одним из наиболее традиционных завтраков являются бутерброды. Такая пища не всегда очень полезная. Но ее можно сделать такой, заменив некоторые ингредиенты. Блюдо добавит энергии на весь день и будет очень простым в исполнении.

Идею полезного завтрака, который можно приготовить за 10 минут, опубликовали pp.meal на странице в Instagram.

Блюда для завтрака

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт

  • йогурт без добавок – 150 г

  • мука (пшеничная или рисовая) – 100 г

  • ветчина – 100 г

  • сыр – 50 г

  • сода – щепотка

  • соль – щепотка

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Способ приготовления:

Полезные бутерброды с ветчиной

  1. Ветчину и сыр нарезать.

  2. Для теста смешать йогурт, соль, соду, муку, яйцо. Тесто должно быть густым.

  3. Разогреть сковородку, убавить огонь до состояния "меньше среднего", выложить оладьи (по 1 ложке теста и сформировать круги).

  4. На тесто выложить ветчину, творог, снова ветчину и ложку теста.

  5. Накрыть крышкой. Перевернуть, когда нижняя сторона подрумянится.

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