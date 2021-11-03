Сытный завтрак за 10 минут: полезная альтернатива бутербродам

Одним из наиболее традиционных завтраков являются бутерброды. Такая пища не всегда очень полезная. Но ее можно сделать такой, заменив некоторые ингредиенты. Блюдо добавит энергии на весь день и будет очень простым в исполнении.

Идею полезного завтрака, который можно приготовить за 10 минут, опубликовали pp.meal на странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт

йогурт без добавок – 150 г

мука (пшеничная или рисовая) – 100 г

ветчина – 100 г

сыр – 50 г

сода – щепотка

соль – щепотка

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Способ приготовления:

Ветчину и сыр нарезать. Для теста смешать йогурт, соль, соду, муку, яйцо. Тесто должно быть густым. Разогреть сковородку, убавить огонь до состояния "меньше среднего", выложить оладьи (по 1 ложке теста и сформировать круги). На тесто выложить ветчину, творог, снова ветчину и ложку теста. Накрыть крышкой. Перевернуть, когда нижняя сторона подрумянится.

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