Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

Чтобы жареный картофель был действительно вкусный и сытный – приготовьте его по следующей технологии. Овощ нужно совместить с мясом и овощами, а затем посыпать сыром. Выходит очень вкусный картофель по-львовски.

Идея приготовления жареного картофеля по-львовски опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для сочности добавьте сметану.

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 большая луковица
  • 1 большая морковка
  • 350 г филе куриного или индюшачьего
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  • 1 ст.л. копченые паприки
  • иль, перец – по вкусу
  • 100 г жирной сметаны
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

1. На сковороде с добавлением растительного масла обжарить лук с морковью.

2. Добавить туда нарезанное филе и довести готовность.

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

3. В другой сковороде поджарить до полной готовности нарезанный на небольшие кусочки картофель с добавлением масла и копченой паприки.

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

4. Когда картофель приготовится – соединить его с доведенными до готовности овощами и филе.

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

5. Туда же добавить сметану, все хорошо перемешать.

6. Сверху посыпать сыром и оставить на несколько минут, чтобы расплавился.

Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра

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