Чтобы жареный картофель был действительно вкусный и сытный – приготовьте его по следующей технологии. Овощ нужно совместить с мясом и овощами, а затем посыпать сыром. Выходит очень вкусный картофель по-львовски.

Идея приготовления жареного картофеля по-львовски опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для сочности добавьте сметану.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 большая луковица

1 большая морковка

350 г филе куриного или индюшачьего

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1 ст.л. копченые паприки

иль, перец – по вкусу

100 г жирной сметаны

100 г сыра

Способ приготовления:

1. На сковороде с добавлением растительного масла обжарить лук с морковью.

2. Добавить туда нарезанное филе и довести готовность.

3. В другой сковороде поджарить до полной готовности нарезанный на небольшие кусочки картофель с добавлением масла и копченой паприки.

4. Когда картофель приготовится – соединить его с доведенными до готовности овощами и филе.

5. Туда же добавить сметану, все хорошо перемешать.

6. Сверху посыпать сыром и оставить на несколько минут, чтобы расплавился.

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