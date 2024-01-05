Сытный жареный картофель по-львовски на ужин: добавьте много мяса и сыра
Чтобы жареный картофель был действительно вкусный и сытный – приготовьте его по следующей технологии. Овощ нужно совместить с мясом и овощами, а затем посыпать сыром. Выходит очень вкусный картофель по-львовски.
Идея приготовления жареного картофеля по-львовски опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для сочности добавьте сметану.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 большая луковица
- 1 большая морковка
- 350 г филе куриного или индюшачьего
- 1 ст.л. копченые паприки
- иль, перец – по вкусу
- 100 г жирной сметаны
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. На сковороде с добавлением растительного масла обжарить лук с морковью.
2. Добавить туда нарезанное филе и довести готовность.
3. В другой сковороде поджарить до полной готовности нарезанный на небольшие кусочки картофель с добавлением масла и копченой паприки.
4. Когда картофель приготовится – соединить его с доведенными до готовности овощами и филе.
5. Туда же добавить сметану, все хорошо перемешать.
6. Сверху посыпать сыром и оставить на несколько минут, чтобы расплавился.
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