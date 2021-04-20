Рецепт идеальной овощной запеканки с курицей: она просто тает во рту

Хотите бюджетный, быстрый, а главное вкусный обед? Тогда этот рецепт ароматной овощной запеканки с курочкой точно для вас. На него вы потратите минимум времени, усилий и финансов, а накормите зато всю семью. И да, в порции запеканки 340 ккал.
Рецепт сытного обеда был опубликован на YouTube-канале " PureGym Recipes" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ингредиенты:
лук-шалот – 4 шт.
измельченный чеснок – 2 шт.
3 столовые ложки бальзамического уксуса.
2 столовые ложки оливкового масла.
2 столовые ложки цельнозерновой горчицы.
соль и свежемолотый черный перец (по вкусу).
4 куриных бедра без кожи и костей.
1 зеленый перец.
1 красный перец.
1 желтый перец.
2 больших картофеля для запекания.
1 ст.л. зерен граната.
свежая петрушка для украшения (по желанию).
Способ приготовления:
Для начала приготовьте бальзамический маринад: в большой миске смешайте лук-шалот, чеснок, бальзамический уксус, оливковое масло и горчицу, приправьте солью и перцем по вкусу. Маринад лучше готовить за час до приготовления курицы.
Куриные бедра выложите в миску и равномерно полейте готовым бальзамическим маринадом, оставьте мариноваться минимум на час.
На противень выложите порезанный перец, картофель, а затем положите на них куриные бедра и сбрызните овощи. Приправьте по вкусу.
Когда духовка нагреется до нужной температуры – 200 °С , поместите противень в духовку и запекайте в течение 20 минут.
Достаньте и раздавите картофель тыльной стороной вилки и снова поставьте в духовку еще на 15 минут, пока курица хорошо не прожарится, а овощи не станут золотистыми.
Сверху посыпьте зернами граната и подавайте с вашими любимыми свежими овощами. Можете добавить зелень, если любите.
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