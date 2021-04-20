Рецепт идеальной овощной запеканки с курицей: она просто тает во рту

Хотите бюджетный, быстрый, а главное вкусный обед? Тогда этот рецепт ароматной овощной запеканки с курочкой точно для вас. На него вы потратите минимум времени, усилий и финансов, а накормите зато всю семью. И да, в порции запеканки 340 ккал.

Рецепт сытного обеда был опубликован на YouTube-канале " PureGym Recipes" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ингредиенты:

лук-шалот – 4 шт.

измельченный чеснок – 2 шт.

3 столовые ложки бальзамического уксуса.

2 столовые ложки оливкового масла.

2 столовые ложки цельнозерновой горчицы.

соль и свежемолотый черный перец (по вкусу).

4 куриных бедра без кожи и костей.

1 зеленый перец.

1 красный перец.

1 желтый перец.

2 больших картофеля для запекания.

1 ст.л. зерен граната.

свежая петрушка для украшения (по желанию).

Способ приготовления:

Для начала приготовьте бальзамический маринад: в большой миске смешайте лук-шалот, чеснок, бальзамический уксус, оливковое масло и горчицу, приправьте солью и перцем по вкусу. Маринад лучше готовить за час до приготовления курицы. Куриные бедра выложите в миску и равномерно полейте готовым бальзамическим маринадом, оставьте мариноваться минимум на час. На противень выложите порезанный перец, картофель, а затем положите на них куриные бедра и сбрызните овощи. Приправьте по вкусу. Когда духовка нагреется до нужной температуры – 200 °С , поместите противень в духовку и запекайте в течение 20 минут. Достаньте и раздавите картофель тыльной стороной вилки и снова поставьте в духовку еще на 15 минут, пока курица хорошо не прожарится, а овощи не станут золотистыми. Сверху посыпьте зернами граната и подавайте с вашими любимыми свежими овощами. Можете добавить зелень, если любите.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие маринады для шашлыка являются самыми вредными для организма.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания – Джейми Оливер предложил рецепт идеального обеда за 30 минут.

Диетолог Светлана Фус предложила свой, диетический и очень полезный вариант гранолы, приготовить которую не составит сложности ни для кого в домашних условиях.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!