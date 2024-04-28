"Бытое стекло" – это очень популярный торт, в основе которого молочная масса с кусочками желе. Выпекать для такого десерта ничего не нужно, потому что все отлично застывает в холодильнике. Но если у вас есть время – гораздо вкуснее будет сделать бисквитный корж.

Идея приготовления популярного десерта "Битое стекло" с бисквитом опубликована на странице фудблогера Галины Максимюк (maksymiuk_g) в Instagram. Он не только вкусный, но и очень привлекательный.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 65 г

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мука – 60 г

какао – 20 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л

молоко – 40 мл.

масло – 25 мл.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить муку, какао и разрыхлитель.

3. Перемешать лопаткой.

4. Масло соединить с молоком и добавить ложку теста.

5. Размешать и влить в основную массу, вымешать.

6. Выпекать при температуре 175 градусов 22 минуты.

Ингредиенты для желе:

домашняя сметана – 500 г

сахарная пудра – 120 г

желатин 25 г. + холодная вода 130 мл.

молоко – 80 мл.

готовое желе – 3 шт. (желе развести наполовину меньшим количеством воды, указанной на упаковке)

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, оставить набухать.

2. Сметану взбить с пудрой, добавить нарезанное желе.

3. Желатин растопить на водяной бане, добавить молоко.

4. Влить в сметату, быстро перемешать, залить в форму.

5. Поставить в холодильник до застывания.

6. Когда застынет – залить еще одной пачкой охлажденного желе.

7. Поставить в холодильник на ночь.

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