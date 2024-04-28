Так гораздо вкуснее: как приготовить популярный десерт битое стекло с бисквитом
"Бытое стекло" – это очень популярный торт, в основе которого молочная масса с кусочками желе. Выпекать для такого десерта ничего не нужно, потому что все отлично застывает в холодильнике. Но если у вас есть время – гораздо вкуснее будет сделать бисквитный корж.
Идея приготовления популярного десерта "Битое стекло" с бисквитом опубликована на странице фудблогера Галины Максимюк (maksymiuk_g) в Instagram. Он не только вкусный, но и очень привлекательный.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 65 г
- мука – 60 г
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л
- молоко – 40 мл.
- масло – 25 мл.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром.
2. Добавить муку, какао и разрыхлитель.
3. Перемешать лопаткой.
4. Масло соединить с молоком и добавить ложку теста.
5. Размешать и влить в основную массу, вымешать.
6. Выпекать при температуре 175 градусов 22 минуты.
Ингредиенты для желе:
- домашняя сметана – 500 г
- сахарная пудра – 120 г
- желатин 25 г. + холодная вода 130 мл.
- молоко – 80 мл.
- готовое желе – 3 шт. (желе развести наполовину меньшим количеством воды, указанной на упаковке)
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой, оставить набухать.
2. Сметану взбить с пудрой, добавить нарезанное желе.
3. Желатин растопить на водяной бане, добавить молоко.
4. Влить в сметату, быстро перемешать, залить в форму.
5. Поставить в холодильник до застывания.
6. Когда застынет – залить еще одной пачкой охлажденного желе.
7. Поставить в холодильник на ночь.
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