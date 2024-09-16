Кабачки – это идеальный овощ для консервирования. И кроме традиционного метода заготовки на зиму кусочков сырыми, можно предварительно овощ пожарить. Вкус получится очень насыщенным.

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Идея приготовления жареных кабачков на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Обязательно добавьте много зелени.

Ингредиенты:

кабачки – 1,4 кг. (3 шт. больших)

чеснок – 50 г

петрушка – 1 пучок

соль – 1.5 ч.л.

уксус яблочный – 1 ст.л. на банку

масло – 60 мл.

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на кружочки.

2. Полить растительным маслом.

3. Обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках.

4. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.

5. В банки выложить слоями зелень с кабачками.

6. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и подсолнечного масла.

7. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю, застеленную полотенцем.

8. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут.

9, Достать осторожно банки и плотно закрыть.

10. Перевернуть и накрыть.

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