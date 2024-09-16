Так кабачки вы еще не закрывали: что нужно сделать перед консервированием
Кабачки – это идеальный овощ для консервирования. И кроме традиционного метода заготовки на зиму кусочков сырыми, можно предварительно овощ пожарить. Вкус получится очень насыщенным.
Идея приготовления жареных кабачков на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Обязательно добавьте много зелени.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,4 кг. (3 шт. больших)
- чеснок – 50 г
- петрушка – 1 пучок
- соль – 1.5 ч.л.
- уксус яблочный – 1 ст.л. на банку
- масло – 60 мл.
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать на кружочки.
2. Полить растительным маслом.
3. Обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках.
4. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.
5. В банки выложить слоями зелень с кабачками.
6. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и подсолнечного масла.
7. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю, застеленную полотенцем.
8. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут.
9, Достать осторожно банки и плотно закрыть.
10. Перевернуть и накрыть.
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