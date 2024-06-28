Кабачковые оладьи – это отличный вариант завтрака или перекуса. Блюдо очень легкое и одновременно питательное. Но кроме классических овощей, в жареную массу очень вкусно добавить шпинат.

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Идея приготовления сытных кабачковых оладий со шпинатом опубликована на странице нутрициолога Екатерины Черкасской (ekaterina cherkasskaya) в Instagram. Можно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 100 г

шпинат – 30 г

яйцо –1 шт.

молоко–40 г

мука цельнозерновая/овсяная/рисовая – 40 г

разрыхлитель – 1/4 ч. л.

томаты вяленые – 20 г

зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбить блендером шпинат, яйцо и молоко.

2. Кабачок натереть.

3. Отжать от жидкости.

4. Положить остальные ингредиенты.

5. Смазать сковороду по капле масла.

6. Жарить оладьи с двух сторон до готовности.

7. Подавать оладьи можно посыпав пармезаном, с густым йогуртом и овощами.

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