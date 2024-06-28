Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

Кабачковые оладьи – это отличный вариант завтрака или перекуса. Блюдо очень легкое и одновременно питательное. Но кроме классических овощей, в жареную массу очень вкусно добавить шпинат.

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Идея приготовления сытных кабачковых оладий со шпинатом опубликована на странице нутрициолога Екатерины Черкасской (ekaterina cherkasskaya) в Instagram. Можно подавать со сметаной.

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • кабачок – 100 г
  • шпинат – 30 г
  • яйцо –1 шт.
  • молоко–40 г
  • мука цельнозерновая/овсяная/рисовая – 40 г
  • разрыхлитель – 1/4 ч. л.
  • томаты вяленые – 20 г
  • зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

1. Взбить блендером шпинат, яйцо и молоко.

2. Кабачок натереть.

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

3. Отжать от жидкости.

4. Положить остальные ингредиенты.

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

5. Смазать сковороду по капле масла.

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

6. Жарить оладьи с двух сторон до готовности.

Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент

7. Подавать оладьи можно посыпав пармезаном, с густым йогуртом и овощами.

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