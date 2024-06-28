Видео дня
Так кабачковые оладьи вы еще не готовили: добавьте в тесто один простой ингредиент
Кабачковые оладьи – это отличный вариант завтрака или перекуса. Блюдо очень легкое и одновременно питательное. Но кроме классических овощей, в жареную массу очень вкусно добавить шпинат.
Идея приготовления сытных кабачковых оладий со шпинатом опубликована на странице нутрициолога Екатерины Черкасской (ekaterina cherkasskaya) в Instagram. Можно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 100 г
- шпинат – 30 г
- яйцо –1 шт.
- молоко–40 г
- мука цельнозерновая/овсяная/рисовая – 40 г
- разрыхлитель – 1/4 ч. л.
- томаты вяленые – 20 г
- зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбить блендером шпинат, яйцо и молоко.
2. Кабачок натереть.
3. Отжать от жидкости.
4. Положить остальные ингредиенты.
5. Смазать сковороду по капле масла.
6. Жарить оладьи с двух сторон до готовности.
7. Подавать оладьи можно посыпав пармезаном, с густым йогуртом и овощами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: