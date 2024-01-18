Чтобы вкусно и быстро приготовить картофель – его не обязательно чистить. Вы справитесь очень быстро, если воспользуетесь следующей технологией. Для нее вам понадобится обычный стакан, а также совсем немного времени.

Идея приготовления хрустящего картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Не забудьте соус сделать с огурцами на основе сметаны.

Способ приготовления:

1. Картошку в кожуре хорошо помыть и сварить до готовности.

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2. Выложить пергамент.

3. Раздавить ее с помощью стакана.

4. Сверху добавить соль, специи и немного растительного масла.

5. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции.

6. Запекать до румяной корочки примерно 10-15 минут.

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт

огурцы – 3-4 шт (маленькие)

чеснок – 3 зубчика

укроп – по вкусу

сметана – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

7. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости.

8. Огурцы порезать маленьким кубиком. Укроп тоже измельчить.

9. В глубокой тарелке смешать сметану, огурцы, обжаренный лук и укроп.

10. Выжать чеснок и добавить соль по вкусу. Отлично перемешать и поставить в холодильник на 20-30 минут.

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