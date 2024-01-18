Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

Чтобы вкусно и быстро приготовить картофель – его не обязательно чистить. Вы справитесь очень быстро, если воспользуетесь следующей технологией. Для нее вам понадобится обычный стакан, а также совсем немного времени.

Идея приготовления хрустящего картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Не забудьте соус сделать с огурцами на основе сметаны.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

Способ приготовления:

1. Картошку в кожуре хорошо помыть и сварить до готовности.

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2. Выложить пергамент.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

3. Раздавить ее с помощью стакана.

4. Сверху добавить соль, специи и немного растительного масла.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

5. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции.

6. Запекать до румяной корочки примерно 10-15 минут.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт
  • огурцы – 3-4 шт (маленькие)
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп – по вкусу
  • сметана – 3-4 ст.л.
  • соль – по вкусу
Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

7. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости.

8. Огурцы порезать маленьким кубиком. Укроп тоже измельчить.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

9. В глубокой тарелке смешать сметану, огурцы, обжаренный лук и укроп.

10. Выжать чеснок и добавить соль по вкусу. Отлично перемешать и поставить в холодильник на 20-30 минут.

Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно

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