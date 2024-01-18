Так картошку вы еще не готовили: получается хрустящей, а кожуру снимать не нужно
Чтобы вкусно и быстро приготовить картофель – его не обязательно чистить. Вы справитесь очень быстро, если воспользуетесь следующей технологией. Для нее вам понадобится обычный стакан, а также совсем немного времени.
Идея приготовления хрустящего картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Не забудьте соус сделать с огурцами на основе сметаны.
Способ приготовления:
1. Картошку в кожуре хорошо помыть и сварить до готовности.
2. Выложить пергамент.
3. Раздавить ее с помощью стакана.
4. Сверху добавить соль, специи и немного растительного масла.
5. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции.
6. Запекать до румяной корочки примерно 10-15 минут.
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт
- огурцы – 3-4 шт (маленькие)
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – по вкусу
- сметана – 3-4 ст.л.
- соль – по вкусу
7. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости.
8. Огурцы порезать маленьким кубиком. Укроп тоже измельчить.
9. В глубокой тарелке смешать сметану, огурцы, обжаренный лук и укроп.
10. Выжать чеснок и добавить соль по вкусу. Отлично перемешать и поставить в холодильник на 20-30 минут.
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