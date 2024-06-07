Картофель запекается гораздо быстрее, если порезать его слайсами. А сверху очень вкусно положить жареный бекон и кусочек сыра с плесенью. Все зажаривается и сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Идея приготовления запеченного картофеля слайсами с сыром опубликована на странице фудблогера Стаси с ником stasia.creator в Instgaram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

большой картофель – 2 шт.

бекон (или грудинка) – 100 г

сыр бри

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать толстыми слайсами в длину (где-то 0,5 см)

2. Положить их на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

3. Мелко порезать лук и бекон.

4. Поджарить на сковороде.

5. На картофель выложить жареный лук с беконом.

6. Сверху выложить нарезанный слайсами сыр.

7. Запекать в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 190 градусов.

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