Так картошку вы еще не запекали: нарезанный слайсам и с сыром
Картофель запекается гораздо быстрее, если порезать его слайсами. А сверху очень вкусно положить жареный бекон и кусочек сыра с плесенью. Все зажаривается и сверху выходит аппетитная золотистая корочка.
Идея приготовления запеченного картофеля слайсами с сыром опубликована на странице фудблогера Стаси с ником stasia.creator в Instgaram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- большой картофель – 2 шт.
- бекон (или грудинка) – 100 г
- сыр бри
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать толстыми слайсами в длину (где-то 0,5 см)
2. Положить их на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
3. Мелко порезать лук и бекон.
4. Поджарить на сковороде.
5. На картофель выложить жареный лук с беконом.
6. Сверху выложить нарезанный слайсами сыр.
7. Запекать в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 190 градусов.
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