Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда
Сделать сухую курицу сочной поможет обычный лимон. Из цитруса нужно сделать ароматный соус и в нем приготовить мясо. Текстура получится очень мягкой и нежной. Идеально подавать на обед с любимой крупой и салатом.
Идея приготовления лимонной курицы для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. В соусе сочетаются много разнообразных вкусов.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 6-8 шт.
- соль
- лимонный перец – 2 ч.л.
- масло – 40 г.
Заготовка для соуса:
- куриный бульон – 400 мл.
- сливки 33% – 3 ст.л.
- мед или сироп – 1 ст.л.
- коричневый сахар – ½ ч.л.
- горчица – ½ ст.л.
- сушеная петрушка – 1 ч.л.
- орегано – 1 ч.л.
Ингредиенты для основного соуса:
- вино белое сухое – 250 мл.
- масло – 30 г
- чеснок – 3 зубчика
- мука – 2 ст.л.
- пармезан – 60 г
- сок половины лимона
- лимон – 0,5 шт;
- петрушка
Способ приготовления:
1. Мясо натереть солью и лимонным перцем.
2. Оставить мариноваться на 30 минут – час.
3. В чашу с бульоном добавить сливки и все специи для заготовки.
4. На масле обжарить курочку до золотистого цвета и убрать в сторону.
5. Влить сковороду вино.
6. Добавить масло и чеснок и варить 10-15 минут.
7. Добавить муку и, постоянно помешивая, влить заготовку для соуса.
8. Выжать сок лимона и добавить пармезан.
9. Повернуть мясо в соус и готовить еще 15 минут.
10. Нарезать лимон на ломтики и положить в мясо.
11. Подавать с петрушкой.
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