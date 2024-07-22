Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

Сделать сухую курицу сочной поможет обычный лимон. Из цитруса нужно сделать ароматный соус и в нем приготовить мясо. Текстура получится очень мягкой и нежной. Идеально подавать на обед с любимой крупой и салатом.

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Идея приготовления лимонной курицы для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. В соусе сочетаются много разнообразных вкусов.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 6-8 шт.
  • соль
  • лимонный перец – 2 ч.л.
  • масло – 40 г.

Заготовка для соуса:

  • куриный бульон – 400 мл.
  • сливки 33% – 3 ст.л.
  • мед или сироп – 1 ст.л.
  • коричневый сахар – ½ ч.л.
  • горчица – ½ ст.л.
  • сушеная петрушка – 1 ч.л.
  • орегано – 1 ч.л.

Ингредиенты для основного соуса:

  • вино белое сухое – 250 мл.
  • масло – 30 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • мука – 2 ст.л.
  • пармезан – 60 г
  • сок половины лимона
  • лимон – 0,5 шт;
  • петрушка

Способ приготовления:

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

1. Мясо натереть солью и лимонным перцем.

2. Оставить мариноваться на 30 минут – час.

3. В чашу с бульоном добавить сливки и все специи для заготовки.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

4. На масле обжарить курочку до золотистого цвета и убрать в сторону.

5. Влить сковороду вино.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

6. Добавить масло и чеснок и варить 10-15 минут.

7. Добавить муку и, постоянно помешивая, влить заготовку для соуса.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

8. Выжать сок лимона и добавить пармезан.

9. Повернуть мясо в соус и готовить еще 15 минут.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

10. Нарезать лимон на ломтики и положить в мясо.

11. Подавать с петрушкой.

Так курицу вы еще не готовили: как сделать диетическое мясо сочным для обеда

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