Сделать сухую курицу сочной поможет обычный лимон. Из цитруса нужно сделать ароматный соус и в нем приготовить мясо. Текстура получится очень мягкой и нежной. Идеально подавать на обед с любимой крупой и салатом.

Видео дня

Идея приготовления лимонной курицы для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. В соусе сочетаются много разнообразных вкусов.

Ингредиенты:

куриное бедро – 6-8 шт.

соль

лимонный перец – 2 ч.л.

масло – 40 г.

Заготовка для соуса:

куриный бульон – 400 мл.

сливки 33% – 3 ст.л.

мед или сироп – 1 ст.л.

коричневый сахар – ½ ч.л.

горчица – ½ ст.л.

сушеная петрушка – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

Ингредиенты для основного соуса:

вино белое сухое – 250 мл.

масло – 30 г

чеснок – 3 зубчика

мука – 2 ст.л.

пармезан – 60 г

сок половины лимона

лимон – 0,5 шт;

петрушка

Способ приготовления:

1. Мясо натереть солью и лимонным перцем.

2. Оставить мариноваться на 30 минут – час.

3. В чашу с бульоном добавить сливки и все специи для заготовки.

4. На масле обжарить курочку до золотистого цвета и убрать в сторону.

5. Влить сковороду вино.

6. Добавить масло и чеснок и варить 10-15 минут.

7. Добавить муку и, постоянно помешивая, влить заготовку для соуса.

8. Выжать сок лимона и добавить пармезан.

9. Повернуть мясо в соус и готовить еще 15 минут.

10. Нарезать лимон на ломтики и положить в мясо.

11. Подавать с петрушкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: