Так макароны вы еще не готовили: мак ен чиз с беконом для вкусного ужина
По сути, мак ен чиз – это макароны с сыром. А по факту – удивительное блюдо, вкус которого ни с чем не сравнить. А поскольку она готовится довольно быстро и просто, мак ен чиз можно назвать одним из самых популярных блюд в мире.
Фудблогер Кудрявцева Елена в своем Instagram представила собственный рецепт мак ен чиз. Она также добавила в блюдо бекон, в результате чего вкус получился просто необратимый.
Ингредиенты
- Сухари – 80 гр
- Сыр – 200 гр
- Ветчина – 150 гр
- Масло – 50 гр
- Мука – 50 гр
- Молоко – 500 мл
- Макароны – 300 гр
- Мускатный орех – по желанию
Способ приготовления
1. На сковороде с маслом обжариваем сухари. Лучше всего – это измельчить вчерашнюю булку или батон. Идеально, чтобы были мелкие и большие кусочки, а не из молотые в пыль из супермаркета.
2. Поджарить на сухой сковороде мелко нарезанный бекон или ветчину до золотистого цвета и переложить на бумажное полотенце.
3. Отвариваем макароны до состояния аль денте.
4. Сливочное масло растапливаем в сотейнике, добавляем муку и немного поджариваем.
5. Постепенно добавляем молоко и размешиваем до растворения комочков. Если комочки не пропадают, можно воспользоваться блендером.
6. Добавляем к соусу сыр и размешиваем до тех пор, пока он не растопится.
7. Добавляем измельченный бекон и 100-150 мл воды, в которой варились макароны.
8. Перекладываем макароны в форму для запекания, поливаем соусом и присыпаем жареными сухариками.
9. Выпекаем в течение 15-20 минут при 180 градусах.
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