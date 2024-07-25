По сути, мак ен чиз – это макароны с сыром. А по факту – удивительное блюдо, вкус которого ни с чем не сравнить. А поскольку она готовится довольно быстро и просто, мак ен чиз можно назвать одним из самых популярных блюд в мире.

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Фудблогер Кудрявцева Елена в своем Instagram представила собственный рецепт мак ен чиз. Она также добавила в блюдо бекон, в результате чего вкус получился просто необратимый.

Ингредиенты

Сухари – 80 гр

Сыр – 200 гр

Ветчина – 150 гр

Масло – 50 гр

Мука – 50 гр

Молоко – 500 мл

Макароны – 300 гр

Мускатный орех – по желанию

Способ приготовления

1. На сковороде с маслом обжариваем сухари. Лучше всего – это измельчить вчерашнюю булку или батон. Идеально, чтобы были мелкие и большие кусочки, а не из молотые в пыль из супермаркета.

2. Поджарить на сухой сковороде мелко нарезанный бекон или ветчину до золотистого цвета и переложить на бумажное полотенце.

3. Отвариваем макароны до состояния аль денте.

4. Сливочное масло растапливаем в сотейнике, добавляем муку и немного поджариваем.

5. Постепенно добавляем молоко и размешиваем до растворения комочков. Если комочки не пропадают, можно воспользоваться блендером.

6. Добавляем к соусу сыр и размешиваем до тех пор, пока он не растопится.

7. Добавляем измельченный бекон и 100-150 мл воды, в которой варились макароны.

8. Перекладываем макароны в форму для запекания, поливаем соусом и присыпаем жареными сухариками.

9. Выпекаем в течение 15-20 минут при 180 градусах.

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