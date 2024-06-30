Так молодой картофель вы еще не готовили: в чем вместо воды отварить овощ
Молодой картофель чаще всего просто отваривают в воде. Сверху на ароматный горячий овощ можно выложить жареные шкварки, а также много зелени. Но существует одна более интересная технология приготовления такого продукта.
Идея приготовления молодого картофеля со сливочной заправкой опубликована на странице фудблогера Ирины с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Отварить картофель нужно в молоке.
1. Картошку почистить, выложить в кастрюлю, залить водой.
2. Сначала добавить несколько ароматных перцев, черный перец горошком, соль и лавровые листья.
3. Готовить 10 минут.
4. Тогда слить воду и доварить в молоке.
5. Когда картофель будет готов добавить заправку:
- огурец
- много зелени (укроп+петрушка)
- сметана
- соль/перец
- немного молока
6. Влить смесь в готовый картофель.
7. Отдельно нарезать зеленый лук.
8. Тушить на малом огне 3 минуты.
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