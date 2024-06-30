Молодой картофель чаще всего просто отваривают в воде. Сверху на ароматный горячий овощ можно выложить жареные шкварки, а также много зелени. Но существует одна более интересная технология приготовления такого продукта.

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Идея приготовления молодого картофеля со сливочной заправкой опубликована на странице фудблогера Ирины с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Отварить картофель нужно в молоке.

1. Картошку почистить, выложить в кастрюлю, залить водой.

2. Сначала добавить несколько ароматных перцев, черный перец горошком, соль и лавровые листья.

3. Готовить 10 минут.

4. Тогда слить воду и доварить в молоке.

5. Когда картофель будет готов добавить заправку:

огурец

много зелени (укроп+петрушка)

сметана

соль/перец

немного молока

6. Влить смесь в готовый картофель.

7. Отдельно нарезать зеленый лук.

8. Тушить на малом огне 3 минуты.

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