Запеченные в духовке вареники имеют совсем другой вкус, чем отварные. Изделия получаются очень сочными и мягкими. Главное – это сделать правильное тесто, чтобы вареники не разваливались. Также обязательно добавьте грибной соус.

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Идея приготовления запеченных вареников в духовке опубликована на странице фудблогера с ником alin withkitchen в Instgaram. Для начинки вкусно использовать квашеную капусту.

Ингредиенты для теста:

кипяток – 250 мл.

мука – 500 г

подсолнечное масло – 50 мл.

сливочное масло – 20 г

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

квашеная капуста – 350 г

лук – 1 шт.

соль, перец.

Для сливочного соуса:

сушеные белые грибы – 100 г (если есть)

шампиньоны – 300 г

сливки 20-30% – 500 мл.

вода – 200 мл

лук – 2 шт.

петрушка

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты для теста – оно должно получиться достаточно эластичным.

2. Сформировать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса.

3. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

4. Вырезать кружочки.

5. Выложить начинку и залепить вареники. Затем их нужно обязательно заморозить.

6. Если для соуса используете сухие грибы – их нужно заранее замочить, а затем откинуть на сито.

7. Лук поджарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до зарумянивания.

8. Влить сливки, добавить соль и сахар, перец и готовить к испарению половины жидкости. Добавить измельченную зелень.

9. На дно кастрюли выложить пласт замороженных вареников, залить грибным соусом, добавить воду.

10. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

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