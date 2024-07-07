Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

Запеченные в духовке вареники имеют совсем другой вкус, чем отварные. Изделия получаются очень сочными и мягкими. Главное – это сделать правильное тесто, чтобы вареники не разваливались. Также обязательно добавьте грибной соус.

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Идея приготовления запеченных вареников в духовке опубликована на странице фудблогера с ником alin withkitchen в Instgaram. Для начинки вкусно использовать квашеную капусту.

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

Ингредиенты для теста:

  • кипяток – 250 мл.
  • мука – 500 г
  • подсолнечное масло – 50 мл.
  • сливочное масло – 20 г
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • квашеная капуста – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец.

Для сливочного соуса:

  • сушеные белые грибы – 100 г (если есть)
  • шампиньоны – 300 г
  • сливки 20-30% – 500 мл.
  • вода – 200 мл
  • лук – 2 шт.
  • петрушка
  • соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

1. Соединить все ингредиенты для теста – оно должно получиться достаточно эластичным.

2. Сформировать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса.

3. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

4. Вырезать кружочки.

5. Выложить начинку и залепить вареники. Затем их нужно обязательно заморозить.

6. Если для соуса используете сухие грибы – их нужно заранее замочить, а затем откинуть на сито.

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

7. Лук поджарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до зарумянивания.

8. Влить сливки, добавить соль и сахар, перец и готовить к испарению половины жидкости. Добавить измельченную зелень.

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

9. На дно кастрюли выложить пласт замороженных вареников, залить грибным соусом, добавить воду.

10. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке

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