Так вареники вы еще не готовили: как вкусно запечь изделия в духовке
Запеченные в духовке вареники имеют совсем другой вкус, чем отварные. Изделия получаются очень сочными и мягкими. Главное – это сделать правильное тесто, чтобы вареники не разваливались. Также обязательно добавьте грибной соус.
Идея приготовления запеченных вареников в духовке опубликована на странице фудблогера с ником alin withkitchen в Instgaram. Для начинки вкусно использовать квашеную капусту.
Ингредиенты для теста:
- кипяток – 250 мл.
- мука – 500 г
- подсолнечное масло – 50 мл.
- сливочное масло – 20 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- квашеная капуста – 350 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец.
Для сливочного соуса:
- сушеные белые грибы – 100 г (если есть)
- шампиньоны – 300 г
- сливки 20-30% – 500 мл.
- вода – 200 мл
- лук – 2 шт.
- петрушка
- соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты для теста – оно должно получиться достаточно эластичным.
2. Сформировать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса.
3. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать на присыпанном муком столе в тонкий пласт.
4. Вырезать кружочки.
5. Выложить начинку и залепить вареники. Затем их нужно обязательно заморозить.
6. Если для соуса используете сухие грибы – их нужно заранее замочить, а затем откинуть на сито.
7. Лук поджарить до прозрачности. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до зарумянивания.
8. Влить сливки, добавить соль и сахар, перец и готовить к испарению половины жидкости. Добавить измельченную зелень.
9. На дно кастрюли выложить пласт замороженных вареников, залить грибным соусом, добавить воду.
10. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
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