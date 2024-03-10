Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

Несмотря на пользу овсянки, такую кашу любят далеко не все. Она достаточно скучна и нейтральна. Поэтому лучший вариант – воспользоваться следующей технологией. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления запеченной груши с овсянкой опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Это может быть самостоятельным десертом.

Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

Ингредиенты:

  • 1 большая груша средней мягкости – 4 ст.л. овсянки
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  • 1 ст.л арахисовая или ореховая паста
  • сливочное масло или масло гхи для смазки
  • корица

Способ приготовления:

Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

1. Из груши вытащить серединку с косточками.

2. Далее вытащить середину и подавить ее вилкой.

Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

3. Овсянку промыть, залить кипятком на минут 10.

4. Слить воду и добавить в мякоть груши.

Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

5. Добавить арахисовую пасту и все перемешать.

Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша

6. Маслом смазать грушу и выложить начинку, сверху посыпать корицей.

7. Выпекать при температуре 190 градусов мин 25-30 до полного приготовления.

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