Так вы точно полюбите овсянку: гораздо лучше, чем каша
Несмотря на пользу овсянки, такую кашу любят далеко не все. Она достаточно скучна и нейтральна. Поэтому лучший вариант – воспользоваться следующей технологией. Вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления запеченной груши с овсянкой опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Это может быть самостоятельным десертом.
Ингредиенты:
- 1 большая груша средней мягкости – 4 ст.л. овсянки
- 1 ст.л арахисовая или ореховая паста
- сливочное масло или масло гхи для смазки
- корица
Способ приготовления:
1. Из груши вытащить серединку с косточками.
2. Далее вытащить середину и подавить ее вилкой.
3. Овсянку промыть, залить кипятком на минут 10.
4. Слить воду и добавить в мякоть груши.
5. Добавить арахисовую пасту и все перемешать.
6. Маслом смазать грушу и выложить начинку, сверху посыпать корицей.
7. Выпекать при температуре 190 градусов мин 25-30 до полного приготовления.
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