Несмотря на пользу овсянки, такую кашу любят далеко не все. Она достаточно скучна и нейтральна. Поэтому лучший вариант – воспользоваться следующей технологией. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления запеченной груши с овсянкой опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Это может быть самостоятельным десертом.

Ингредиенты:

1 большая груша средней мягкости – 4 ст.л. овсянки

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1 ст.л арахисовая или ореховая паста

сливочное масло или масло гхи для смазки

корица

Способ приготовления:

1. Из груши вытащить серединку с косточками.

2. Далее вытащить середину и подавить ее вилкой.

3. Овсянку промыть, залить кипятком на минут 10.

4. Слить воду и добавить в мякоть груши.

5. Добавить арахисовую пасту и все перемешать.

6. Маслом смазать грушу и выложить начинку, сверху посыпать корицей.

7. Выпекать при температуре 190 градусов мин 25-30 до полного приготовления.

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