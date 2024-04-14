Так вы точно полюбите печень: как из нее приготовить вкусную и сытную запеканку
Если вы до сих пор не любите печень – это все потому, что вы неправильно ее готовите. Есть много разнообразных блюд из такого продукта: торт, паштет, салаты и многие другие. Также можно сделать очень вкусную и сытную запеканку.
Идея приготовления сытной печеночной запеканки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Горького привкуса вы чувствовать не будете.
Ингредиенты:
- куриная печень – 1 кг.
- яйца – 3-5 шт. (вареные)
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г.
- зеленый лук
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 100 мл.
- соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Нарезать печень, лук.
2. Натереть морковь.
3. На разогретой сковороде обжарить лук и морковь в течение 2 минут.
4. Выложить печень в овощи и жарить еще 2-3 минуты.
5. Сварить яйца 3-5 шт. (по вкусу).
6. Натереть сыр.
7. Нарезать зеленый лук или другую зелень по вашему вкусу.
8. Смешать яйца и молоко для заливки.
9. Объединить все ингредиенты для запекания.
10. Добавить специи и осторожно смешать.
11. Выложить в форму для запекания.
12. Сверху посыпать тертым сыром.
13. Выпекать в течение 35 минут при температуре 180 градусов.
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