Если вы до сих пор не любите печень – это все потому, что вы неправильно ее готовите. Есть много разнообразных блюд из такого продукта: торт, паштет, салаты и многие другие. Также можно сделать очень вкусную и сытную запеканку.

Идея приготовления сытной печеночной запеканки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Горького привкуса вы чувствовать не будете.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг.

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яйца – 3-5 шт. (вареные)

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сыр твердый – 150 г.

зеленый лук

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

молоко – 100 мл.

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Нарезать печень, лук.

2. Натереть морковь.

3. На разогретой сковороде обжарить лук и морковь в течение 2 минут.

4. Выложить печень в овощи и жарить еще 2-3 минуты.

5. Сварить яйца 3-5 шт. (по вкусу).

6. Натереть сыр.

7. Нарезать зеленый лук или другую зелень по вашему вкусу.

8. Смешать яйца и молоко для заливки.

9. Объединить все ингредиенты для запекания.

10. Добавить специи и осторожно смешать.

11. Выложить в форму для запекания.

12. Сверху посыпать тертым сыром.

13. Выпекать в течение 35 минут при температуре 180 градусов.

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