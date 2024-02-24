Если вы не знаете, как вкусно приготовить печень, чтобы она понравилась всей семье – сделайте такие блины. Тесто очень элементарное и с ним справится каждый. В жареные изделия нужно просто завернуть творожную начинку.

Идея приготовления сытных рулетиков из печеночных блинов опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. С начинкой можно экспериментировать или воспользоваться предложенным вариантом.

Ингредиенты для блинов:

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печень – 300 г

яйца – 2 шт

соль, перец

мука – 30 г

молоко – 150 мл

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень измельчить.

2. Добавить яйца, специи, муку и перемешать.

3. Влить молоко и растительное масло.

4. Жарить на среднем огне по обе стороны.

Ингредиенты для начинки:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сливочный крем-сыр – 150 г

твердый сыр – 100 г

соль, перец.

Способ приготовления начинки:

1. Лук и морковь измельчить.

2. Пожарить до золотистости и охладить.

3. Добавить крем-сыр, натертый сыр, специи.

4. Все перемешать.

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