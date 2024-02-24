Так вы точно полюбите печень: сытные блины с нежной начинкой
Если вы не знаете, как вкусно приготовить печень, чтобы она понравилась всей семье – сделайте такие блины. Тесто очень элементарное и с ним справится каждый. В жареные изделия нужно просто завернуть творожную начинку.
Идея приготовления сытных рулетиков из печеночных блинов опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. С начинкой можно экспериментировать или воспользоваться предложенным вариантом.
Ингредиенты для блинов:
- печень – 300 г
- яйца – 2 шт
- соль, перец
- мука – 30 г
- молоко – 150 мл
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень измельчить.
2. Добавить яйца, специи, муку и перемешать.
3. Влить молоко и растительное масло.
4. Жарить на среднем огне по обе стороны.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- сливочный крем-сыр – 150 г
- твердый сыр – 100 г
- соль, перец.
Способ приготовления начинки:
1. Лук и морковь измельчить.
2. Пожарить до золотистости и охладить.
3. Добавить крем-сыр, натертый сыр, специи.
4. Все перемешать.
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