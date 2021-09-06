Тако с яйцами на завтрак и домашние кукурузные тортильи: рецепты мексиканской кухня

Мексиканская кухня одна из моих самых любимых. НО! В ней практически ни одно блюдо не обходится без тоненьких лепешек разного диаметра из особой кукурузной муки-тортилий. Или чипсов, сделанных из этих лепешек. Поэтому научиться делать правильные тортильи очень важно и что приятно – просто! И тогда прямо дома можно готовить великолепные тако, кесадильи, энчиладас, буритос.

Приступим. Для начала нам понадобится особая мука-masa harina. Ее нельзя заменить обычной кукурузной мукой, т.к. перед тем, как смолоть муку для тортильи, согласно древнему рецепту кукуруза проходит процесс никстамализации (вымачивается и варится в извести). Нужно это для того, чтобы тортильи получились эластичными, цельными и самыми вкусными, потому что ничего нет вкуснее домашних мексиканских лепешек.

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На 8 лепешек (они не большие, диаметром 13-15 см, на компанию точно не хватит, для мексиканской вечеринки все умножаем на два или даже три) нам понадобится:

- 1 стакан муки

- 3/4 стакана теплой воды

- щепотка соли

Сперва смешаем сухие ингредиенты и потихоньку начнем вливать воду. Вода может остаться, а может понадобится и дополнительная капелька воды. Важно тесто слишком не увлажнять. Затем вымешать тесто в миске и вымесить руками на столе до однородности, что бы не было липким. Разделить на 8 небольших шариков и накрыть полотенцем, что бы не выходила влага.

В Мексике у каждой хозяйки есть тортилья пресс, а мы воспользуемся тяжелой сковородой или, что даже лучше, большой стеклянной формой для выпекания, например. В общем тем, что под рукой, потому что тортильи мы будем не раскатывать, а раздавливать.

Берем шарик теста, кладем внутрь разрезанного по швам зиплока, или в кармашек из пластиковой пленки, что бы тортилья не липла к столу и прессу и давим до диаметра в примерно 15см. и толщины 1 мм. Теперь жарим! На скороде с толстым дном, среднем огне и без масла тортилья будет жарится около минуты с каждой стороны.

Есть два способа:

1. Жарить по минуте с каждой стороны

2. 10 секунд с одной стороны, перевернуть и теперь по минуте с каждой стороны. Мне больше нравится второй, вы выбирайте любой, здесь правильного ответа нет. Очень важно снимая тортильи класть их в "постель" из полотенец. Они должны стать мягкими и оставаться горячими. Perfecto! На вашем столе горячие кукурузные тортильи по аутентичному рецепту, не только вкусные, но и полезные. Теперь займемся наполнением для наших тако, потому что в мексиканской традиции это еда подается Family style, проще и правильней всего сделать много всего по чуть-чуть и тогда каждый останется доволен.

Итак:

-Скрембл:

2 яйца,

пол чайной ложки сливочного масла,

2-3 ст. ложки молока.

Взбить обжарить до готовности постоянно помешивая, добавить сыр по желанию.

- Фахитас: обжарить на большом огне до полуготовности половинку крупнонарезанного лука вместе с зеленым болгарским перцем нарезанного толстыми полосочками. Приправить свежемолотым перцем

- Пико де гайо: 1 томат, половинку белой луковицы, кинзу, 1 перчик халапеньо мелко нарезать и щедро приправить свежим соком двух лаймов

- Гуакамоле: ваш любимый рецепт

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