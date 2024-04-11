Это блюдо будет отлично подходить в качестве завтрака, ведь оно очень питательное и вкусное. А еще оно имеет необычный вид и подачу, благодаря чему может служить отличным гостем для гостей, неожиданно появившихся на пороге.

Как приготовить такое необычное блюдо и не потратить много времени, в Instagram рассказала фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Она также показала, как из обычной тортильи создать настоящую хрустящую красоту.

Ингредиенты

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Мини тортилья – 5 шт

Яйцо – 1 шт

Панировочные сухари

Фарш – 300 гр

Лук – 1 шт

Салат айсберг, или любой другой

Любимый сыр

Зелень

Соус по выбору

Способ приготовления

1. Тортилью смазать яйцом с одной стороны, вывалять в панировочных сухарях и повесить между 2-3 решетками духовки.

2.Выпекать в течение 3-5 минут при 180 радусах и постоянно проверять готовность. Тортилья должна быть хрустящей, но не настолько, чтобы начать рассыпаться.

3. Фарш обжариваем до готовности с луком. Добавляем соль, перец и любимые специи.

4. В тортилью выкладываем салат, фарш, добавляем сыр, зелень и соус.

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