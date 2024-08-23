Такого вы еще не пробовали! Как приготовить оригинальную закуску из жареных огурцов
Из огурцов можно не только готовить салаты и консервацию, но и жареную закуску. Овощи на сковороде становятся очень мягкими и пикантными, если их сочетать с правильными компонентами. Вкус такого необычного блюда вас приятно удивит.
Идея приготовления закуски из жареных огурцов опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вы справитесь очень быстро.
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 0,5 ч.л.
- крахмал – 1,5 ст.л.
- соевый соус – 4 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- кунжут – 1 ст.л.
- молотый красный острый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть, разрезать на 8 равных продолговатых частиц.
2. Выложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 30 минут.
3. Слить выделившийся из огурцов сок и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску.
4. Чеснок очистить и выжать через пресс или мелко нарезать.
5. В сковороде с высокими бортиками нагреть масло и обжарить чеснок 1 минуту на среднем огне.
6. К огурцам добавить крахмал, хорошо перемешать и положить в сковороду с чесноком. Жарить 2 минуты.
7. Влить в огурцы соевый соус, добавить молотый острый перец и кунжут.
8. Жарить еще 5-7 минут, периодически перемешивая.
9. Выложить на тарелку.
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