Из огурцов можно не только готовить салаты и консервацию, но и жареную закуску. Овощи на сковороде становятся очень мягкими и пикантными, если их сочетать с правильными компонентами. Вкус такого необычного блюда вас приятно удивит.

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Идея приготовления закуски из жареных огурцов опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Ингредиенты:

огурцы – 500 г

чеснок – 4 зубчика

соль – 0,5 ч.л.

крахмал – 1,5 ст.л.

соевый соус – 4 ст.л.

масло – 1 ст.л.

кунжут – 1 ст.л.

молотый красный острый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть, разрезать на 8 равных продолговатых частиц.

2. Выложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 30 минут.

3. Слить выделившийся из огурцов сок и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску.

4. Чеснок очистить и выжать через пресс или мелко нарезать.

5. В сковороде с высокими бортиками нагреть масло и обжарить чеснок 1 минуту на среднем огне.

6. К огурцам добавить крахмал, хорошо перемешать и положить в сковороду с чесноком. Жарить 2 минуты.

7. Влить в огурцы соевый соус, добавить молотый острый перец и кунжут.

8. Жарить еще 5-7 минут, периодически перемешивая.

9. Выложить на тарелку.

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