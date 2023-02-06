Таратута из свеклы: как приготовить вкусную и полезную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Что приготовить из свеклы

Один из самых вкусных, полезных и простых в приготовлении овощей – свекла. Из нее можно готовить полезные салаты, закуски, супы, вкусный борщ. А еще свеклу добавляют при консервации, она придаст овощам очень приятный аромат и вкус. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с луком, хреном и огурцом. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • Свекла отварная – 450 г
  • Огурцы квашеные 100-150 г
  • Лук красный или белый – 1 шт. 
  • Хрен белый тертый – 1 ст. л. 
  • Свекольный заквас, рассол из огурцов 
  • Масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте слайсами. 

Свекла и соленые огурцы

2. Хрен натрите на терке. Лук нарежьте кубиком.

Приготовление закуски

4. Огурцы нарежьте большим кубиком. 

5. Переложите в миску свеклу, огурцы, лук, хрен, перемешайте.

Закуска из свеклы

6. Сложите в банку, добавьте масло, рассол, свекольный заквас и поставьте в холодильник на сутки. 

Готовая закуска

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