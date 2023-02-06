Что приготовить из свеклы

Таратута из свеклы: как приготовить вкусную и полезную закуску
Один из самых вкусных, полезных и простых в приготовлении овощей – свекла. Из нее можно готовить полезные салаты, закуски, супы, вкусный борщ. А еще свеклу добавляют при консервации, она придаст овощам очень приятный аромат и вкус.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с луком, хреном и огурцом.
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Ингредиенты:
- Свекла отварная – 450 г
- Огурцы квашеные 100-150 г
- Лук красный или белый – 1 шт.
- Хрен белый тертый – 1 ст. л.
- Свекольный заквас, рассол из огурцов
- Масло растительное – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте слайсами.
2. Хрен натрите на терке. Лук нарежьте кубиком.
4. Огурцы нарежьте большим кубиком.
5. Переложите в миску свеклу, огурцы, лук, хрен, перемешайте.
6. Сложите в банку, добавьте масло, рассол, свекольный заквас и поставьте в холодильник на сутки.
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