Что приготовить из свеклы

Один из самых вкусных, полезных и простых в приготовлении овощей – свекла. Из нее можно готовить полезные салаты, закуски, супы, вкусный борщ. А еще свеклу добавляют при консервации, она придаст овощам очень приятный аромат и вкус.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, с луком, хреном и огурцом.

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Ингредиенты:

Свекла отварная – 450 г

Огурцы квашеные 100-150 г

Лук красный или белый – 1 шт.

Хрен белый тертый – 1 ст. л.

Свекольный заквас, рассол из огурцов

Масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте слайсами.

2. Хрен натрите на терке. Лук нарежьте кубиком.

4. Огурцы нарежьте большим кубиком.

5. Переложите в миску свеклу, огурцы, лук, хрен, перемешайте.

6. Сложите в банку, добавьте масло, рассол, свекольный заквас и поставьте в холодильник на сутки.

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