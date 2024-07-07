Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста
Тарт с грушей и сыром нужно обязательно попробовать приготовить. Из-за использования готового слоеного теста, на это уйдет буквально несколько минут. В результате вы получите невероятно нежное и вкусное изделие, которое захочется отведать снова и снова.
Как правильно приготовить тарт с грушей и сыром в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina cooking. По ее словам, лучше всего к такому виду выпечки подойдет сыр "Бри".
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто – 300 гр
- Груша – 2 шт
- Сыр "Бри" – 125 гр
- Желтор
- Мед
- Орехи
Способ приготовления
1. Грушу порезать тонкими слайсами.
2. Сыр нарезать тонкими ломтиками.
3. Тесто берем слоено-дрожжевое, выкладываем на пергамент, делаем надрезы и проколы вилкой.
4. Выложить слой за слоем груши и творог.
5. Бортики смазать желтком.
6. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут. За 2 минуты до готовности бортики смазать растительным маслом.
7. Сверху готовый пирог посыпать любимыми орешками и полить медом.
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