Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
33
Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

Тарт с грушей и сыром нужно обязательно попробовать приготовить. Из-за использования готового слоеного теста, на это уйдет буквально несколько минут. В результате вы получите невероятно нежное и вкусное изделие, которое захочется отведать снова и снова.

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Как правильно приготовить тарт с грушей и сыром в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina cooking. По ее словам, лучше всего к такому виду выпечки подойдет сыр "Бри".

Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

Ингредиенты

  • Слоено-дрожжевое тесто – 300 гр
  • Груша – 2 шт
  • Сыр "Бри" – 125 гр
  • Желтор
  • Мед
  • Орехи

Способ приготовления

1. Грушу порезать тонкими слайсами.

Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

2. Сыр нарезать тонкими ломтиками.

3. Тесто берем слоено-дрожжевое, выкладываем на пергамент, делаем надрезы и проколы вилкой.

Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

4. Выложить слой за слоем груши и творог.

5. Бортики смазать желтком.

6. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут. За 2 минуты до готовности бортики смазать растительным маслом.

Вкусный и простой тарт с грушей и творогом: готовим из слоеного теста

7. Сверху готовый пирог посыпать любимыми орешками и полить медом.

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