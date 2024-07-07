Тарт с грушей и сыром нужно обязательно попробовать приготовить. Из-за использования готового слоеного теста, на это уйдет буквально несколько минут. В результате вы получите невероятно нежное и вкусное изделие, которое захочется отведать снова и снова.

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Как правильно приготовить тарт с грушей и сыром в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina cooking. По ее словам, лучше всего к такому виду выпечки подойдет сыр "Бри".

Ингредиенты

Слоено-дрожжевое тесто – 300 гр

Груша – 2 шт

Сыр "Бри" – 125 гр

Желтор

Мед

Орехи

Способ приготовления

1. Грушу порезать тонкими слайсами.

2. Сыр нарезать тонкими ломтиками.

3. Тесто берем слоено-дрожжевое, выкладываем на пергамент, делаем надрезы и проколы вилкой.

4. Выложить слой за слоем груши и творог.

5. Бортики смазать желтком.

6. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут. За 2 минуты до готовности бортики смазать растительным маслом.

7. Сверху готовый пирог посыпать любимыми орешками и полить медом.

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