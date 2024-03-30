Тарт с яблоками, маскарпоне и ореховым штрейзелем – тот случай, когда в десерте больше теста, чем начинки, но этот факт только улучшает его вкус.

Рецептом такого яблочного тарта поделилась фудблогер с ником vika_marchenko. В Instagram она также рассказала, какие специи добавить в начинку, чтобы усовершенствовать вкус блюда.

Ингредиенты для основания на форму 26 см

Масло – 90 гр

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Мука – 150 гр

Яйца – 1 шт

Сахар – 40 гр

Ингредиенты для творожной начинки

Маскарпоне – 250 гр

Яйцо – 1 шт

Ванильный сахар – 5 гр

Ингредиенты для яблочной начинки

Яблоки – 2-3 шт

Корица – ½ ч.л.

Ингредиенты для орехового штрейзеля

Мука – 60 гр

Масло охлажденное – 60 гр

Сахар – 20 гр

Орехи грецкие – 70 гр

Способ приготовления

1.Охлажденное масло перетереть с мукой в крошку.

2. Яйцо перемешать с сахаром и добавить в крошку.

3. Замесить тесто, замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник пока готовятся остальные процессы.

4. Для творожной начинки перемешать все ингредиенты до однородности.

5. Для яблочной начинки яблоки почистить, порезать ломтиками, добавить корицу и перемешать.

6. Орехи измельчить и перетереть в крошку из остальных ингредиентов для штрейзеля.

7. На дно формы выкладываем тесто, формируя не высокие бортики.

8. На песочное основание выкладываем творожную начинку, яблоки и ореховый штрейзель.

9. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 175 градусов.

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