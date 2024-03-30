Тарт с яблоками, маскарпоне и ореховым штрейзелем: вкуснейший десерт
Тарт с яблоками, маскарпоне и ореховым штрейзелем – тот случай, когда в десерте больше теста, чем начинки, но этот факт только улучшает его вкус.
Рецептом такого яблочного тарта поделилась фудблогер с ником vika_marchenko. В Instagram она также рассказала, какие специи добавить в начинку, чтобы усовершенствовать вкус блюда.
Ингредиенты для основания на форму 26 см
- Масло – 90 гр
- Мука – 150 гр
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 40 гр
Ингредиенты для творожной начинки
- Маскарпоне – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Ванильный сахар – 5 гр
Ингредиенты для яблочной начинки
- Яблоки – 2-3 шт
- Корица – ½ ч.л.
Ингредиенты для орехового штрейзеля
- Мука – 60 гр
- Масло охлажденное – 60 гр
- Сахар – 20 гр
- Орехи грецкие – 70 гр
Способ приготовления
1.Охлажденное масло перетереть с мукой в крошку.
2. Яйцо перемешать с сахаром и добавить в крошку.
3. Замесить тесто, замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник пока готовятся остальные процессы.
4. Для творожной начинки перемешать все ингредиенты до однородности.
5. Для яблочной начинки яблоки почистить, порезать ломтиками, добавить корицу и перемешать.
6. Орехи измельчить и перетереть в крошку из остальных ингредиентов для штрейзеля.
7. На дно формы выкладываем тесто, формируя не высокие бортики.
8. На песочное основание выкладываем творожную начинку, яблоки и ореховый штрейзель.
9. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 175 градусов.
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