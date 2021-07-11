Тарт с ягодами и заварным кремом: рецепт

Тарти з заварним кремом. Ягоди можна використовувати сезонні. Зараз можна робити зі смородиною, малиною і шовковицею. Готується дуже швидко. Тісто легке і тонке. Погратися доведеться лише з заварним кремом. Ягоди потрібні стиглі і гарні.

Відкриваю секрет малинового тарту з заварним кремом.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 200 г

цукрова пудра – 35 г

cіль – 1/4 ч.л.

масло вершкове – 125 г

яєчні жовтки – 2 шт.

Для заварного крему:

жовтки – 3 шт.

цукор – 250 г

масло вершкове – 30 г

борошно – 40 г

ванільний цукор – 1 ч.л.

молоко – 600 мл

Для начинки:

свіжа малина

м'ята

цукрова пудра

Рецепт приготування:

1. Борошно, цукрову пудру і сіль просіяти в миску. Додати жовтки і нарізане кубиками холодне вершкове масло. Замісити тісто. Викласти його в форму, сформувати пальцями бортики і наколоти виделкою.

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2. Випікати корж протягом 7-10 хвилин при 210 С, щоб тісто злегка зарум'янилося. Дати основі повністю охолонути.

3. Жовтки розтерти з цукром і ваніллю. Влити 50 мл холодного молока і перемішати. Додати до жовтків просіяне борошно і знову перемішати.

4. Молоко, що залишилося, довести до кипіння і дати охолонути до кімнатної температури. Додати в молоко жовткову суміш, ретельно перемішати і поставити на плиту. Варити на слабкому вогні, весь час помішуючи, до загустіння. При цьому крем не потрібно доводити до кипіння і кип'ятити. Як тільки він добре загусне, зняти каструлю з плитки. Додати шматочок вершкового масла кімнатної температури, накрити каструлю кришкою і остудити до кімнатної температури.

5. Зібрати малиновий тарт. Рівномірно нанести заварний крем по всій поверхні коржа. На крем викласти свіжу малину, присипати за бажанням цукровою пудрою і прикрасити листочками свіжої м'яти. Поставити пиріг в холодильник мінімум на годину.

Малиновий і чорничний тарти - мої улюблені!

Bon appetit!

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