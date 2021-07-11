Тарт с ягодами и заварным кремом: рецепт
Тарти з заварним кремом. Ягоди можна використовувати сезонні. Зараз можна робити зі смородиною, малиною і шовковицею. Готується дуже швидко. Тісто легке і тонке. Погратися доведеться лише з заварним кремом. Ягоди потрібні стиглі і гарні.
Відкриваю секрет малинового тарту з заварним кремом.
Інгредієнти:
Для тіста:
борошно – 200 г
цукрова пудра – 35 г
cіль – 1/4 ч.л.
масло вершкове – 125 г
яєчні жовтки – 2 шт.
Для заварного крему:
жовтки – 3 шт.
цукор – 250 г
масло вершкове – 30 г
борошно – 40 г
ванільний цукор – 1 ч.л.
молоко – 600 мл
Для начинки:
свіжа малина
м'ята
цукрова пудра
Рецепт приготування:
1. Борошно, цукрову пудру і сіль просіяти в миску. Додати жовтки і нарізане кубиками холодне вершкове масло. Замісити тісто. Викласти його в форму, сформувати пальцями бортики і наколоти виделкою.
2. Випікати корж протягом 7-10 хвилин при 210 С, щоб тісто злегка зарум'янилося. Дати основі повністю охолонути.
3. Жовтки розтерти з цукром і ваніллю. Влити 50 мл холодного молока і перемішати. Додати до жовтків просіяне борошно і знову перемішати.
4. Молоко, що залишилося, довести до кипіння і дати охолонути до кімнатної температури. Додати в молоко жовткову суміш, ретельно перемішати і поставити на плиту. Варити на слабкому вогні, весь час помішуючи, до загустіння. При цьому крем не потрібно доводити до кипіння і кип'ятити. Як тільки він добре загусне, зняти каструлю з плитки. Додати шматочок вершкового масла кімнатної температури, накрити каструлю кришкою і остудити до кімнатної температури.
5. Зібрати малиновий тарт. Рівномірно нанести заварний крем по всій поверхні коржа. На крем викласти свіжу малину, присипати за бажанням цукровою пудрою і прикрасити листочками свіжої м'яти. Поставити пиріг в холодильник мінімум на годину.
Малиновий і чорничний тарти - мої улюблені!
Bon appetit!
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