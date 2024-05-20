Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
63
Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

Тарт Татен – это традиционный французский яблочный пирог наизнанку. Он имеет не только необычный и красивый вид, но и очень ароматный и простой в приготовлении.

Как наполнить свою кухню невероятным ароматом Франции и приготовить пирог, котрый точно понравится всем, рассказала фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда.

Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

Ингредиенты для теста

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  • Яйцо – 1 шт
  • Вода – 50 мл
  • Мука – 250 гр
  • Масло – 125 гр
  • Соль – 5 гр

Можно заменить купленным слоеным тестом.

Ингредиенты для начинки

  • Яблоки твердые – 5 шт
  • Сахар – 60 гр
  • Коньяк (по желанию) – 30 мл
  • Мед – 50 гр
  • Сметана 30% для подачи

Способ приготовления

1.Яблоки очистить, вырезать сердцевину и разрезать пополам.

Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

2. На сковороду положить масло и сахар. Выложить яблоки и готовить к карамельному цвету.

3. Влить коньяк и готовить еще 5 минут.

4. Форму застелить пергаментом. Полить медом и выложить яблоки.

5. Тесто раскатать, толщиной 0,5 см. Вырезать круг по форме.

6. Накрыть яблоки и завернуть края внутрь. Вилкой сделать проколы.

Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

7. Выпекать при температуре 180° в течение 40 мин.

8. Форму накрыть тарелкой и перевернуть пирог. Подавать с медом и сметаной.

Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога

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