Тарт Татен с яблоками: легкий рецепт вкуснейшего французского пирога
Тарт Татен – это традиционный французский яблочный пирог наизнанку. Он имеет не только необычный и красивый вид, но и очень ароматный и простой в приготовлении.
Как наполнить свою кухню невероятным ароматом Франции и приготовить пирог, котрый точно понравится всем, рассказала фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда.
Ингредиенты для теста
- Яйцо – 1 шт
- Вода – 50 мл
- Мука – 250 гр
- Масло – 125 гр
- Соль – 5 гр
Можно заменить купленным слоеным тестом.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки твердые – 5 шт
- Сахар – 60 гр
- Коньяк (по желанию) – 30 мл
- Мед – 50 гр
- Сметана 30% для подачи
Способ приготовления
1.Яблоки очистить, вырезать сердцевину и разрезать пополам.
2. На сковороду положить масло и сахар. Выложить яблоки и готовить к карамельному цвету.
3. Влить коньяк и готовить еще 5 минут.
4. Форму застелить пергаментом. Полить медом и выложить яблоки.
5. Тесто раскатать, толщиной 0,5 см. Вырезать круг по форме.
6. Накрыть яблоки и завернуть края внутрь. Вилкой сделать проколы.
7. Выпекать при температуре 180° в течение 40 мин.
8. Форму накрыть тарелкой и перевернуть пирог. Подавать с медом и сметаной.
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