Тарт Татен – это традиционный французский яблочный пирог наизнанку. Он имеет не только необычный и красивый вид, но и очень ароматный и простой в приготовлении.

Как наполнить свою кухню невероятным ароматом Франции и приготовить пирог, котрый точно понравится всем, рассказала фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда.

Ингредиенты для теста

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Яйцо – 1 шт

Вода – 50 мл

Мука – 250 гр

Масло – 125 гр

Соль – 5 гр

Можно заменить купленным слоеным тестом.

Ингредиенты для начинки

Яблоки твердые – 5 шт

Сахар – 60 гр

Коньяк (по желанию) – 30 мл

Мед – 50 гр

Сметана 30% для подачи

Способ приготовления

1.Яблоки очистить, вырезать сердцевину и разрезать пополам.

2. На сковороду положить масло и сахар. Выложить яблоки и готовить к карамельному цвету.

3. Влить коньяк и готовить еще 5 минут.

4. Форму застелить пергаментом. Полить медом и выложить яблоки.

5. Тесто раскатать, толщиной 0,5 см. Вырезать круг по форме.

6. Накрыть яблоки и завернуть края внутрь. Вилкой сделать проколы.

7. Выпекать при температуре 180° в течение 40 мин.

8. Форму накрыть тарелкой и перевернуть пирог. Подавать с медом и сметаной.

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