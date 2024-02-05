Закуски – это не только блюдо, которое подается к основному для того, чтобы унять аппетит, но и настоящее украшение стола. Разнообразие внешнего вида закусок просто поражает. При их приготовлении можно использовать стандартные рецепты, а можно дать волю собственной фантазии и создать закуску по своему вкусу.

Именно так рекомендует делать фудблогер с ником zefirka_recipes. Именно она в Instagram опубликовала рецепт приготовления закуски просто невыразимой красоты, где в качестве тарталеток используется колбаса.

Ингредиенты

Колбаса

Видео дня

Томат

Зелень

Лук

Способ приготовления

1. Колбасу нарезаем на тонкие кольца или покупаем уже нарезанную на слайсере.

2. Выкладываем по одному кружочку колбасы в форму для кексов и отправляем в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.

3. Вынимаем готовые тарталетки из формы и даем им полностью остыть.

4. Томаты и лук нарезаем на маленькие куски, зелень мелко измельчаем.

5. Начиняем тарталетки овощами и подаем на стол. Кстати, начинка для таких тарталеток может быть любой, по вашему вкусу. Главное, чтобы она хорошо сочеталась с жареной колбасой.

На OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты закусок: