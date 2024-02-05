Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
153
Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

Закуски – это не только блюдо, которое подается к основному для того, чтобы унять аппетит, но и настоящее украшение стола. Разнообразие внешнего вида закусок просто поражает. При их приготовлении можно использовать стандартные рецепты, а можно дать волю собственной фантазии и создать закуску по своему вкусу.

Именно так рекомендует делать фудблогер с ником zefirka_recipes. Именно она в Instagram опубликовала рецепт приготовления закуски просто невыразимой красоты, где в качестве тарталеток используется колбаса.

Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

Ингредиенты

  • Колбаса
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  • Томат
  • Зелень
  • Лук

Способ приготовления

1. Колбасу нарезаем на тонкие кольца или покупаем уже нарезанную на слайсере.

2. Выкладываем по одному кружочку колбасы в форму для кексов и отправляем в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.

Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

3. Вынимаем готовые тарталетки из формы и даем им полностью остыть.

4. Томаты и лук нарезаем на маленькие куски, зелень мелко измельчаем.

Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

5. Начиняем тарталетки овощами и подаем на стол. Кстати, начинка для таких тарталеток может быть любой, по вашему вкусу. Главное, чтобы она хорошо сочеталась с жареной колбасой.

Тарталетки из колбасы: закуска невыразимой красоты

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