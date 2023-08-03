Тарталетки с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт самой вкусной и быстрой закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт тарталеток

Тарталетки можно готовить с разной начинкой, начиная от самых простых – вареные яйца, твердый и плавленный сыр, а также очень вкусно будет с консервированным тунцом, мидиями, крабовыми палочками, красной рыбой и икрой. 

Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, легких закусочных тарталеток из крабовыми палочками, с плавленным сыром и вареными яйцами. 

Рецепт тарталеток
Видео дня

Ингредиенты:

  • тарталетки – 7-8 шт. 
  • плавленый сыр – 1 шт. 
  • крабовые палочки – 100 г
  • яйцо вареное – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • майонез – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – пучок 

Способ приготовления:

1. Натрите на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.

Крабовые палочки для приготовления закуски

2. Добавьте чеснок, соль, перец по вкусу, зелень и майонез, перемешайте до однородности.

Как приготовить вкусные тарталетки

3. Выложите начинку в тарталетки.

Готовые тарталетки

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты