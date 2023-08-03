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Тарталетки с крабовыми палочками за 10 минут: рецепт самой вкусной и быстрой закуски
Тарталетки можно готовить с разной начинкой, начиная от самых простых – вареные яйца, твердый и плавленный сыр, а также очень вкусно будет с консервированным тунцом, мидиями, крабовыми палочками, красной рыбой и икрой.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, легких закусочных тарталеток из крабовыми палочками, с плавленным сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- тарталетки – 7-8 шт.
- плавленый сыр – 1 шт.
- крабовые палочки – 100 г
- яйцо вареное – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Натрите на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.
2. Добавьте чеснок, соль, перец по вкусу, зелень и майонез, перемешайте до однородности.
3. Выложите начинку в тарталетки.
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