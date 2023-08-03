Тарталетки можно готовить с разной начинкой, начиная от самых простых – вареные яйца, твердый и плавленный сыр, а также очень вкусно будет с консервированным тунцом, мидиями, крабовыми палочками, красной рыбой и икрой.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, легких закусочных тарталеток из крабовыми палочками, с плавленным сыром и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

тарталетки – 7-8 шт.

плавленый сыр – 1 шт.

крабовые палочки – 100 г

яйцо вареное – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Натрите на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.

2. Добавьте чеснок, соль, перец по вкусу, зелень и майонез, перемешайте до однородности.

3. Выложите начинку в тарталетки.

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