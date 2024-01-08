Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола
Разнообразные закуски являются не только блюдами, но и отличным украшением стола. Они могут приобретать различные формы и вид, а также кардинально отличаться вкусами.
Рецептом необычного, но очень красивого и вкусного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником cook_with_me_at_home. Речь идет о тарталетках с печенью трески – питательном и недорогом блюде.
Ингредиенты
- Печень трески – 1 б
- Яйца – 2 шт
- Огурец – 1 шт
- Зеленый лук – 1 пуч
- Майонез – 2 ч.л.
- Листья салата
- Тарталетки – 12 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Печень трески выложить в миску и размять вилкой.
2. Добавить яйца, потертые на большой терке и огурец, нарезанный кубиками.
3. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в миску вместе с майонезом.
4. Добавить специи по вкусу и смешать до однородности.
5. На дно тарталетки выложить часть салатного листа и печеночную массу.
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