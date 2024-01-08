Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

Разнообразные закуски являются не только блюдами, но и отличным украшением стола. Они могут приобретать различные формы и вид, а также кардинально отличаться вкусами.

Рецептом необычного, но очень красивого и вкусного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником cook_with_me_at_home. Речь идет о тарталетках с печенью трески – питательном и недорогом блюде.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

Ингредиенты

  • Печень трески – 1 б
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  • Яйца – 2 шт
  • Огурец – 1 шт
  • Зеленый лук – 1 пуч
  • Майонез – 2 ч.л.
  • Листья салата
  • Тарталетки – 12 шт
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Печень трески выложить в миску и размять вилкой.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

2. Добавить яйца, потертые на большой терке и огурец, нарезанный кубиками.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

3. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в миску вместе с майонезом.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

4. Добавить специи по вкусу и смешать до однородности.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

5. На дно тарталетки выложить часть салатного листа и печеночную массу.

Тарталетки с печенью трески: простая закуска, которая станет настоящим украшением стола

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