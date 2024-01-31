Закуски играют очень важную роль на любом застолье. Они могут быть разной формы и вкуса. Именно поэтому каждый человек найдет себе любимую закуску. Поэтому хозяйки, составляющие меню на праздничный стол, могут тратить достаточно много времени на размышления относительно выбора закусок.

Но, с рецептом тарталеток с тунцом и йогуртом, который в Instagram опубликовала фудблогер с ником tanya.perchik, это больше не понадобится. Дело в том, что предложенная ею закуска имеет невероятный вкус, который понравится абсолютно всем. Итак, над выбором закусок думать больше нет нужды.

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Ингредиенты

Яйца – 2-3 шт

Тунец в в/с – 1 б

зеленый лук

Греческий йогурт

Соль

Перец

Тарталетки

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем, полностью охлаждаем и нарезаем кубиками.

2. Добавляем тунца в собственном соке.

3. Зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к будущей закуске.

4. Добавляем греческий йогурт по вкусу. Но немного, иначе тарталетки быстро размокнут.

5. Перемешиваем и выкладываем закуску на тарталетки.

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