Тарталетки с тунцем и йогуртом: закуска, от которой невозможно оторваться
Закуски играют очень важную роль на любом застолье. Они могут быть разной формы и вкуса. Именно поэтому каждый человек найдет себе любимую закуску. Поэтому хозяйки, составляющие меню на праздничный стол, могут тратить достаточно много времени на размышления относительно выбора закусок.
Но, с рецептом тарталеток с тунцом и йогуртом, который в Instagram опубликовала фудблогер с ником tanya.perchik, это больше не понадобится. Дело в том, что предложенная ею закуска имеет невероятный вкус, который понравится абсолютно всем. Итак, над выбором закусок думать больше нет нужды.
Ингредиенты
- Яйца – 2-3 шт
- Тунец в в/с – 1 б
- зеленый лук
- Греческий йогурт
- Соль
- Перец
- Тарталетки
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем, полностью охлаждаем и нарезаем кубиками.
2. Добавляем тунца в собственном соке.
3. Зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к будущей закуске.
4. Добавляем греческий йогурт по вкусу. Но немного, иначе тарталетки быстро размокнут.
5. Перемешиваем и выкладываем закуску на тарталетки.
Ранее OBOZ.UA также публиковал интересные рецепты закусок: