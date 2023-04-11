Тарталетки с вкусной начинкой на пасхальный стол: готовится закуска 5 минут
Тарталетки – вкусная и бюджетная закуска на праздничный стол. Начинку для тарталеток можно производить из морепродуктов, мяса, рыбы, плавленого сыра, сельди, тунца и шпротов.
Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом тарталеток с вкусной начинкой – печенью трески, яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- печень трески – 240 г
- яйца – 2 шт
- красный лук – 1/2 шт
- тарталетки
- майонез – 50 г
- петрушка
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и измельчить.
2. Печень трески отцедить от масла и измельчить вилкой.
3. Лук почистить, измельчить и залить кипятком на несколько минут, после чего отцедить с помощью дуршлага.
4. Измельчить зелень, часть добавить в начинку, оставшуюся оставить для декора.
5. Смешать яйца, лук, печень, зелень и немного майонеза.
6. На дно каждой тарталетки выложить по 1 ч. л. майонеза с зеленью, 2 ч. л. начинки. Сверху украсить зеленью.
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