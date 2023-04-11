Тарталетки – вкусная и бюджетная закуска на праздничный стол. Начинку для тарталеток можно производить из морепродуктов, мяса, рыбы, плавленого сыра, сельди, тунца и шпротов.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом тарталеток с вкусной начинкой – печенью трески, яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

печень трески – 240 г

яйца – 2 шт

красный лук – 1/2 шт

Видео дня

тарталетки

майонез – 50 г

петрушка

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и измельчить.

2. Печень трески отцедить от масла и измельчить вилкой.

3. Лук почистить, измельчить и залить кипятком на несколько минут, после чего отцедить с помощью дуршлага.

4. Измельчить зелень, часть добавить в начинку, оставшуюся оставить для декора.

5. Смешать яйца, лук, печень, зелень и немного майонеза.

6. На дно каждой тарталетки выложить по 1 ч. л. майонеза с зеленью, 2 ч. л. начинки. Сверху украсить зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: