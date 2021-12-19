Тарталетки со шпротами за 20 минут: вариант вкусной и бюджетной закуски
Для того, чтобы поразить гостей вкусными закусками, не обязательно покупать разнообразные морепродукты и деликатесы. Вполне бюджетной альтернативой станут шпроты. И даже не думайте, что они уже не актуальны и на праздничном столе их даже не тронут.
В таких закусках многое решает подача. Поэтому, начинив тарталетку овощами и дополнив шпротами, будете иметь беспроигрышный вариант.
Рецептом тарталеток со шпротами поделилась фудблогерка vika_tasty. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
песочные тарталетки
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
шпроты – 1 банка
яйца вареные – 3 шт
огурцы соленые – 3 шт
зелень салата
соль, перец
майонез
Способ приготовления:
1. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить до готовности.
2. Измельчить яйца, нарезать огурцы кубиком.
3. Смешать овощи, яйца, огурцы и заправить майонезом. Добавить соль и перец.
4. Уложить в тарталетку кусок зеленого салата и начинку.
5. Сделать внутри неглубокое углубление и положить шпроты.
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