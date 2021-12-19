Тарталетки со шпротами за 20 минут: вариант вкусной и бюджетной закуски

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
944
Тарталетки со шпротами за 20 минут: вариант вкусной и бюджетной закуски

Для того, чтобы поразить гостей вкусными закусками, не обязательно покупать разнообразные морепродукты и деликатесы. Вполне бюджетной альтернативой станут шпроты. И даже не думайте, что они уже не актуальны и на праздничном столе их даже не тронут.

В таких закусках многое решает подача. Поэтому, начинив тарталетку овощами и дополнив шпротами, будете иметь беспроигрышный вариант.

Рецептом тарталеток со шпротами поделилась фудблогерка vika_tasty. Опубликовано в Instagram.

Тарталетки со шпротами
Видео дня

Ингредиенты:

  • песочные тарталетки

  • морковь – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • шпроты – 1 банка

  • яйца вареные – 3 шт

  • огурцы соленые – 3 шт

  • зелень салата

  • соль, перец

  • майонез

Способ приготовления:

1. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить до готовности.

Подготовка овощей

2. Измельчить яйца, нарезать огурцы кубиком.

3. Смешать овощи, яйца, огурцы и заправить майонезом. Добавить соль и перец.

4. Уложить в тарталетку кусок зеленого салата и начинку.

Шпроты для тарталеток

5. Сделать внутри неглубокое углубление и положить шпроты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты