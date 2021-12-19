Тарталетки со шпротами за 20 минут: вариант вкусной и бюджетной закуски

Для того, чтобы поразить гостей вкусными закусками, не обязательно покупать разнообразные морепродукты и деликатесы. Вполне бюджетной альтернативой станут шпроты. И даже не думайте, что они уже не актуальны и на праздничном столе их даже не тронут.

В таких закусках многое решает подача. Поэтому, начинив тарталетку овощами и дополнив шпротами, будете иметь беспроигрышный вариант.

Рецептом тарталеток со шпротами поделилась фудблогерка vika_tasty. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

песочные тарталетки

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

шпроты – 1 банка

яйца вареные – 3 шт

огурцы соленые – 3 шт

зелень салата

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить до готовности.

2. Измельчить яйца, нарезать огурцы кубиком.

3. Смешать овощи, яйца, огурцы и заправить майонезом. Добавить соль и перец.

4. Уложить в тарталетку кусок зеленого салата и начинку.

5. Сделать внутри неглубокое углубление и положить шпроты.

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