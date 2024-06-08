Тартар – это пришедшая к нам из Франции закуска. По классическому рецепту это блюдо готовится из говядины, лука-шалот, каперсов, маслин, оливкового масла и некоторых других ингредиентов. Но в современном мире существует множество других вариантов его приготовления.

Фудблогер с ником kate.deliciouss в Instagram рассказала, что она является большой фанаткой различных тартаров. Она также рассказала, как приготовить ее любимый.

Ингредиенты

Говяжья вырезка

Лук-шалот

Корнишоны

Острый соус

Вустерский соус

Каперсы

Горчица дижонская

Кетчуп

Соль

Способ приготовления

1. Мясо промываем и просушиваем полотенцем. Нарезаем на мелкие куски.

2. Все остальные ингредиенты тоже мелко измельчаем.

3. Составляем ингредиенты в глубокую емкость.

4. Из остальных ингредиентов готовим соус, хорошо перемешиваем.

5. Заливаем соусом составляющие тартару и еще раз хорошо перемешиваем.

6. Выкладываем тартар в кулинарное кольцо, снимаем его и подаем на стол.

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