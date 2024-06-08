Тартар из говядины: готовим самую популярную французскую закуску
Тартар – это пришедшая к нам из Франции закуска. По классическому рецепту это блюдо готовится из говядины, лука-шалот, каперсов, маслин, оливкового масла и некоторых других ингредиентов. Но в современном мире существует множество других вариантов его приготовления.
Фудблогер с ником kate.deliciouss в Instagram рассказала, что она является большой фанаткой различных тартаров. Она также рассказала, как приготовить ее любимый.
Ингредиенты
- Говяжья вырезка
- Лук-шалот
- Корнишоны
- Острый соус
- Вустерский соус
- Каперсы
- Горчица дижонская
- Кетчуп
- Соль
Способ приготовления
1. Мясо промываем и просушиваем полотенцем. Нарезаем на мелкие куски.
2. Все остальные ингредиенты тоже мелко измельчаем.
3. Составляем ингредиенты в глубокую емкость.
4. Из остальных ингредиентов готовим соус, хорошо перемешиваем.
5. Заливаем соусом составляющие тартару и еще раз хорошо перемешиваем.
6. Выкладываем тартар в кулинарное кольцо, снимаем его и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты тартара: