Тартар с красной рыбой и манго – это идеальное сочетание вкусов, точно не оставит равнодушным ни одного человека, который решится попробовать это блюдо.

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Для того, чтобы тартар получился действительно удачно, следует соблюдать правильную пропорцию приготовления. Что именно нужно делать и какие составляющие добавлять, в Instagram рассказала фудблогер с ником receptuk ua.

Ингредиенты

Красная рыба

Манго

Фиолетовый лук

Цедра лимона

Сок лимона

Черный перец

Кунжут

Соевый соус

Крем-сыр

Булочка

Способ приготовления

1.Красную рыбу нарезаем на небольшие куски и складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем соевый соус, тщательно перемешиваем и откладываем.

3. Манго освобождаем от косточки, нарезаем небольшими кубиками и добавляем к красной рыбе.

4. Лук измельчаем очень мелким кубиком и добавляем в общую емкость.

5. Цедру половины лимона натираем на терке и добавляем в емкость вместе с соком. Также можно добавить половину измельченного перца чили.

6. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.

7. Поджариваем булочку на гриле, смазываем крем-сыром и выкладываем сверху тартар.

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