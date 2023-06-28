Клубничное варенье – одно и самых простых в приготовлении зимних угощений. Для того, чтобы оно было густым, его нужно правильно варить, обязательно следите, чтобы оно не пригорело.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного, густого варенья из клубники, которое будет густым и ароматным.

Ингредиенты:

Клубника – 2 кг

Сахар – 1,5 кг

Вода – 300 г

Способ приготовления:

1. Сварите сироп из сахара и воды, чтобы сахар полностью растворился. Очищенную клубнику залейте этим сиропом и дайте остыть.

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3. Через 6-8 часов слейте сироп и проварите его без ягод 10-15 минут, а затем залейте клубнику и снова дайте остыть постояв 6-8-10 часам. Делайте так в течение трех дней. Утром третьего дня варите в последний раз сироп и он должен быть густоватым. Если нет, то уварите его 20-30 минут на большом огне. Добавьте ягоды и дайте закипеть вместе.

4. Закройте в банки и переверните остывать.

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