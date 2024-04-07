Вафельный торт с вареной сгущенкой – это один из самых любимых десертов миллионов людей с самого детства. Однако время не стоит на городе и люди меняются, а вместе с ними и гастрономические предпочтения.

Поэтому фудблогер с ником zhuravlina_cooking предложила приготовить новую интерпретацию знакомого десерта и предоставила ему совершенно новые нотки вкуса. В Instagram она также рассказала, что добавить в торт, чтобы разнообразить его вкус.

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Ингредиенты

Сгущенка – 350-400 гр

Грецкие орехи – 1 стакан

Мягкое сливочное масло – 180 гр

Кокосовая стружка – 50 гр

Банан – 1 шт

Способ приготовления

1.Орехи обжариваем на раскаленной сухой сковороде.

2. Измельчаем орехи блендером до состояния крошки.

3. Добавляем к орехам мягкое сливочное масло, кокосовую стружку, сгущенку и хорошо перемешиваем.

4. Смазываем вафельные лепешки полученной массой и выкладываем внутрь торта нарезанный банан.

5. Обертываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь под пресс.

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