Тающий во рту вафельный торт: все секреты приготовления
Вафельный торт с вареной сгущенкой – это один из самых любимых десертов миллионов людей с самого детства. Однако время не стоит на городе и люди меняются, а вместе с ними и гастрономические предпочтения.
Поэтому фудблогер с ником zhuravlina_cooking предложила приготовить новую интерпретацию знакомого десерта и предоставила ему совершенно новые нотки вкуса. В Instagram она также рассказала, что добавить в торт, чтобы разнообразить его вкус.
Ингредиенты
- Сгущенка – 350-400 гр
- Грецкие орехи – 1 стакан
- Мягкое сливочное масло – 180 гр
- Кокосовая стружка – 50 гр
- Банан – 1 шт
Способ приготовления
1.Орехи обжариваем на раскаленной сухой сковороде.
2. Измельчаем орехи блендером до состояния крошки.
3. Добавляем к орехам мягкое сливочное масло, кокосовую стружку, сгущенку и хорошо перемешиваем.
4. Смазываем вафельные лепешки полученной массой и выкладываем внутрь торта нарезанный банан.
5. Обертываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь под пресс.
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