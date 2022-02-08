Вместо жирных котлет: Лиза Глинская поделилась рецептом сочных тефтелей

Котлеты, которые мы обычно готовим из говяжьего фарша, получаются достаточно жирными. Особенно если они жареные. Поэтому хорошей идеей будет сделать вкусные тефтели. Блюдо получается достаточно диетическим, но не сухим. Все потому, что готовится оно не на сковороде, а в духовке.

Идеей приготовления тефтелей из говяжьего фарша поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

говяжий фарш – 500 г

рис – 150 г (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣

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средний лук – 3 шт

соль – по вкусу

перец черный – по вкусу

масло ⁣

манная крупа – 50 г (2,5 ст. л.) ⁣

Ингредиенты для заливки:

томаты в собственном соке – (300 г) 1,5 стакана

морковь – 2 шт (средние) ⁣

лук – 2 шт (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

вода ⁣

сахар⁣

Способ приготовления:

1. Высыпать рис в сотейник, залить водой, посолить и варить 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой.

2. Выключить плиту и оставить рис под крышкой до полного охлаждения.

3. Очистить и порезать лук маленьким кубиком.

4. Обжарить на растительном масле до легкой золотистости.

5. Соединить фарш, рис и лук. Подсолить, поперчить и перемешать.

6. Сформировать тефтели, обвалять в манной крупе и обжарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Приготовить заливку: нарезать морковь соломкой, лук мелким кубиком.

8. Обжарить приготовленные овощи на растительном масле, посолить и перемешать.

9. Добавить помидоры в собственном соке и перемешать.

10. Вылить половину заливки на дно кастрюли, равномерно распределить.

11. Поверх выложить обжаренные тефтели.

12. Затем добавить оставшуюся заливку. Также в кастрюлю добавить 50 мл воды.

13. Накрыть крышкой кастрюлю и готовить тефтели 15-20 минут.

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