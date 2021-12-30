Салат, который спасет от новогоднего похмелья: идея известного телеведущего

Утром после застолья очень трудно прийти в себя, если на нем присутствовал алкоголь. И иногда кажется, что выпил совсем мало, но похмелье дает о себе знать. Все дело в пище, которую мы употребляем вместе со спиртными напитками. Поэтому для того чтобы хорошо чувствовать себя после празднований, нужно выбирать правильные закуски.

Как рассказали исследователи итальянской кухни italiazferrioli на своей странице в Instagram, во многих регионах Италии перед употреблением алкоголя принято выпивать ложку оливкового масла первого отжима. А все из-за отличного свойства такого продукта делать желудок "непроницаемым", замедляя всасывание алкоголя.

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Очень важно есть во время празднований продукты, богатые клетчаткой, расщепляющей и поглощающей алкоголь, замедляя его попадание в кровь. Правильные жирные продукты, такие как высококачественное масло оливкового первого отжима и продукты с высоким содержанием Омега-3 – отличный способ предотвратить похмелье.

На подобный случай известный украинский ведущий Григорий Герман поделился идеей приготовления легкого салата с мандаринами и заправкой с оливковым маслом. Такое блюдо станет отличным дополнением вашего праздничного стола. Идея опубликована на странице Григория в Instagram.

Способ приготовления:

1. Морковь нарезать тонкими полосками и прожарить. Она должна быть сладкой и немного хрустящей.

2. Обжарить брынзу на сковороде.

3. Выложить листья салата. Заправить оливковым маслом, горчицей, любимым уксусом.

4. Сверху добавить уже приготовленные компоненты, кусочки мандарина.

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