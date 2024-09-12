Из баклажанов получится очень вкусная икра, а также салаты, закуски, а еще их можно вкусно консервировать с овощами и специями, чесноком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата из жареных во фритюре баклажанов с сыром и овощами.

Ингредиенты:

1 баклажан

соль

30 г крахмала

масло – для жарки

помидоры

зелень

моцарелла

терияки

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте, посыпьте солью и оставьте на 20-30 минут, чтобы ушла лишняя жидкость и горечь. Запанируйте баклажаны в крахмале.

2. Обжарьте баклажаны во фритюре до золотистой корочки.

3. После выложите баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло, положите в миску овощи, зелень, баклажаны, сыр и полейте соусом.

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