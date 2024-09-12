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Теплый салат из хрустящих баклажанов и овощей: готовится элементарно
Из баклажанов получится очень вкусная икра, а также салаты, закуски, а еще их можно вкусно консервировать с овощами и специями, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата из жареных во фритюре баклажанов с сыром и овощами.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- соль
- 30 г крахмала
- масло – для жарки
- помидоры
- зелень
- моцарелла
- терияки
Способ приготовления:
1. Баклажан нарежьте, посыпьте солью и оставьте на 20-30 минут, чтобы ушла лишняя жидкость и горечь. Запанируйте баклажаны в крахмале.
2. Обжарьте баклажаны во фритюре до золотистой корочки.
3. После выложите баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло, положите в миску овощи, зелень, баклажаны, сыр и полейте соусом.
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