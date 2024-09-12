Теплый салат из хрустящих баклажанов и овощей: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Из баклажанов получится очень вкусная икра, а также салаты, закуски, а еще их можно вкусно консервировать с овощами и специями, чесноком.

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Вкусный салат из жареных баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата из жареных во фритюре баклажанов с сыром и овощами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • соль
  • 30 г крахмала
  • масло – для жарки
  • помидоры
  • зелень
  • моцарелла
  • терияки

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте, посыпьте солью и оставьте на 20-30 минут, чтобы ушла лишняя жидкость и горечь. Запанируйте баклажаны в крахмале.

Сырые баклажаны

2. Обжарьте баклажаны во фритюре до золотистой корочки.

Приготовление салата

3. После выложите баклажаны на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло, положите в миску овощи, зелень, баклажаны, сыр и полейте соусом.

Готовый салат

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