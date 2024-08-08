Теплый салат из хрустящих баклажанов и помидоров: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Теплый салат из хрустящих баклажанов и помидоров: рецепт блюда для ужина

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, икру. Еще их можно вкусно мариновать и консервировать.

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Что приготовить из полезных баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из жареных баклажанов и помидоров.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажан
  • помидоры 2 шт

Для заправки:

  • масло холодного отжима
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л лимонного сока

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком баклажаны, перед этим обязательно их обваляйте в муке с крахмалом.

Жареные баклажаны

2. Помидоры порежьте дольками.

Свежие помидоры

3. Смешайте все для заправки.

Приготовление салата

4. Переложите в миску баклажаны, помидоры, полейте заправкой.

Готовый салат

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