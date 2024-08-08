Видео дня
Теплый салат из хрустящих баклажанов и помидоров: рецепт блюда для ужина
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, икру. Еще их можно вкусно мариновать и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из жареных баклажанов и помидоров.
Ингредиенты:
- баклажан
- помидоры 2 шт
Для заправки:
- масло холодного отжима
- 1 ст. л. соевого соуса
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч.л лимонного сока
Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте кубиком баклажаны, перед этим обязательно их обваляйте в муке с крахмалом.
2. Помидоры порежьте дольками.
3. Смешайте все для заправки.
4. Переложите в миску баклажаны, помидоры, полейте заправкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: