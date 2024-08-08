Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, икру. Еще их можно вкусно мариновать и консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из жареных баклажанов и помидоров.

Ингредиенты:

баклажан

помидоры 2 шт

Для заправки:

масло холодного отжима

1 ст. л. соевого соуса

3 зубчика чеснока

1 ч.л лимонного сока

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком баклажаны, перед этим обязательно их обваляйте в муке с крахмалом.

2. Помидоры порежьте дольками.

3. Смешайте все для заправки.

4. Переложите в миску баклажаны, помидоры, полейте заправкой.

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