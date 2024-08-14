Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, икры, а также закусок. Еще их можно вкусно консервировать, делать икру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из хрустящих баклажанов, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны – 4 шт. (небольшие)

кукурузный крахмал

помидоры – 12 шт.

сливочный творог – 1 п.

петрушка/кинза – 1/2 пучок

масло – для жарки

бальзамик – по вкусу

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, обрежьте хвостики и порежьте крупными кусочками. Посолите, перемешайте и отложите на 20 минут. Уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами.

2. Разогрейте растительное масло. К подсушенным баклажанам добавьте крахмал, вымешайте и выложите в горячее масло и жарьте, помешивая на высоком огне до золотистости. Поджаренные баклажаны выложить на бумажную салфетку, чтобы стек излишний жир.

3. Помидоры помойте и порежьте на большие куски.

4. На тарелку выложите помидоры, баклажаны, посолите и поперчите, маленькой ложечкой выложите кусочки сливочного сыра, посыпьте мелко нарубленной петрушкой или кинзой, сбрызните бальзамиком и можно есть!

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