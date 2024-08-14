Теплый салат из хрустящих баклажанов: рецепт вкусного и сытного блюда для ужина
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, икры, а также закусок. Еще их можно вкусно консервировать, делать икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из хрустящих баклажанов, с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны – 4 шт. (небольшие)
- кукурузный крахмал
- помидоры – 12 шт.
- сливочный творог – 1 п.
- петрушка/кинза – 1/2 пучок
- масло – для жарки
- бальзамик – по вкусу
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, обрежьте хвостики и порежьте крупными кусочками. Посолите, перемешайте и отложите на 20 минут. Уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами.
2. Разогрейте растительное масло. К подсушенным баклажанам добавьте крахмал, вымешайте и выложите в горячее масло и жарьте, помешивая на высоком огне до золотистости. Поджаренные баклажаны выложить на бумажную салфетку, чтобы стек излишний жир.
3. Помидоры помойте и порежьте на большие куски.
4. На тарелку выложите помидоры, баклажаны, посолите и поперчите, маленькой ложечкой выложите кусочки сливочного сыра, посыпьте мелко нарубленной петрушкой или кинзой, сбрызните бальзамиком и можно есть!
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