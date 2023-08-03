Баклажаны – идеальные овощи, которые по вкусу во многих блюдах напоминают мясо. Для того, чтобы они не были горькими в процессе приготовления, кулинары советуют порезать их, посолить и оставить на 10-20 минут, чтобы с солью вышла вся горечь, после их нужно промыть водой и жарить или запекать.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из баклажанов, с помидорами черри и винным уксусом.

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Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

помидоры черри – 3-7 шт.

салат – пучок

чеснок – 2-3 зуб.

укроп – пучок

масло

винный уксус – 2 ст. л.

моцарелла (в рассоле) – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны кольцами и выложите на противень застеленный фольгой и смазанным маслом. Баклажаны тоже сбрызните растительным маслом и запекайте в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут.

2. Помидоры порежьте, измельчите укроп, выдавите чеснок. Выложите в миску овощи, зелень, добавьте растительное масло, винный уксус, соль, перец, перемешайте.

3. Выложите на блюдо листья салата, сверху баклажаны, далее помидорную массу и сверху "порванную" руками моцареллу.

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