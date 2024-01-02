Теплый салат с тыквой и печенью: необычное сочетание ингредиентов, способное вызвать гастрономический восторг.
Этот салат объединил в себе все необходимое: простые и доступные ингредиенты, красоту, легкость приготовления и изысканность. Он станет отличным блюдом как для привычного ужина в семейном кругу, так и для любых торжеств.
Рецептом теплого салата с печенью и тыквой и Instagram поделилась футблогер с ником lizaglinskaya. Осталось только узнать, какие дополнительные ингредиенты он содержит.
Ингредиенты
- Тыква – 300 гр
- Масло
- Сыр фета – 50 гр
- Красный лук – ¼ шт
- Семена тыквы – 10 гр
- Листья салата
- Лимонный сок
- Соль
- Куриная печень – 300 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
Способ приготовления
1.Освободить тыкву от семян и кожуры, нарезать кусочками примерно 3х3 см.
2. Выложить тыкву на пергамент, посолить, добавить растительное масло и запекать в течение 25-30 мин при температуре 190 градусов.
3. Печень промыть, просушить бумажным полотенцем и обвалять в кукурузном крахмале.
4.Обжарить печень на сковороде с обеих сторон по несколько минут. Важно не пересушить ее. Выложить готовую печень на бумажное полотенце.
5. Смешать растительное масло с лимонным соком и солью. Заправка готова.
6. Красный лук нарезать полукольцами и смешать с салатными листьями, после чего добавить заправку.
7. Выложить на тарелку, добавить теплую тыкву, фету печень и семена тыквы, которые были заранее подсушены на сухой сковороде.
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