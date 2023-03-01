Такой эффектный и сытный салат станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются легкие вкусы овощей и зелени, нотка цитрусовой кислинки и нежный сыр халуми. Вкуснее всего подавать такую закуску в теплом виде.

Идея приготовления теплого салата с жареным сыром и апельсином опубликована на странице фудблогера Дирии с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

сыр халуми – 250 г

апельсин – 1 шт

рукола – 1 пучок

помидоры черри – 200 г

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оливки – 100 г

оливковое масло для жарки

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 4 ст.л.

бальзамический уксус – 1 ч.л.

травы 1/2 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

свежемолотый перец

Способ приготовления:

1. Делаем заправку: смешиваем все ингредиенты.

2. Апельсин чистим (в том числе от белых пленок), нарезаем половинками частиц.

3. Помидоры черри нарезаем пополам.

4. Халуми нарезаем кусочками примерно 1 см толщиной. Руколу моем и обсушиваем.

5. На двух сковородках разогреваем оливковое масло (нужно жарить одновременно на двоих, чтобы и помидоры, и сыр были теплыми, но можно и на одной поочередно – сначала сыр, потом помидоры). Помидоры обжариваем две минутки на среднем огне с каждой стороны. Сыр обжариваем с двух сторон до золотистости (минуты по 2 с каждой стороны на огне чуть выше среднего).

6. Выкладываем на блюдо рукколу, затем апельсин, маслины, помидоры, сверху сыр и поливаем заправкой.

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