Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску
Такой эффектный и сытный салат станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются легкие вкусы овощей и зелени, нотка цитрусовой кислинки и нежный сыр халуми. Вкуснее всего подавать такую закуску в теплом виде.
Идея приготовления теплого салата с жареным сыром и апельсином опубликована на странице фудблогера Дирии с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр халуми – 250 г
- апельсин – 1 шт
- рукола – 1 пучок
- помидоры черри – 200 г
- оливки – 100 г
- оливковое масло для жарки
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 4 ст.л.
- бальзамический уксус – 1 ч.л.
- травы 1/2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- свежемолотый перец
Способ приготовления:
1. Делаем заправку: смешиваем все ингредиенты.
2. Апельсин чистим (в том числе от белых пленок), нарезаем половинками частиц.
3. Помидоры черри нарезаем пополам.
4. Халуми нарезаем кусочками примерно 1 см толщиной. Руколу моем и обсушиваем.
5. На двух сковородках разогреваем оливковое масло (нужно жарить одновременно на двоих, чтобы и помидоры, и сыр были теплыми, но можно и на одной поочередно – сначала сыр, потом помидоры). Помидоры обжариваем две минутки на среднем огне с каждой стороны. Сыр обжариваем с двух сторон до золотистости (минуты по 2 с каждой стороны на огне чуть выше среднего).
6. Выкладываем на блюдо рукколу, затем апельсин, маслины, помидоры, сверху сыр и поливаем заправкой.
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