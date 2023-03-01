Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

Такой эффектный и сытный салат станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. В этом блюде сочетаются легкие вкусы овощей и зелени, нотка цитрусовой кислинки и нежный сыр халуми. Вкуснее всего подавать такую закуску в теплом виде.

Идея приготовления теплого салата с жареным сыром и апельсином опубликована на странице фудблогера Дирии с ником recepti_dariko в Instagram.

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

Ингредиенты:

  • сыр халуми – 250 г
  • апельсин – 1 шт
  • рукола – 1 пучок
  • помидоры черри – 200 г
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  • оливки – 100 г
  • оливковое масло для жарки

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 4 ст.л.
  • бальзамический уксус – 1 ч.л.
  • травы 1/2 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • свежемолотый перец

Способ приготовления:

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

1. Делаем заправку: смешиваем все ингредиенты.

2. Апельсин чистим (в том числе от белых пленок), нарезаем половинками частиц.

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

3. Помидоры черри нарезаем пополам.

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

4. Халуми нарезаем кусочками примерно 1 см толщиной. Руколу моем и обсушиваем.

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

5. На двух сковородках разогреваем оливковое масло (нужно жарить одновременно на двоих, чтобы и помидоры, и сыр были теплыми, но можно и на одной поочередно – сначала сыр, потом помидоры). Помидоры обжариваем две минутки на среднем огне с каждой стороны. Сыр обжариваем с двух сторон до золотистости (минуты по 2 с каждой стороны на огне чуть выше среднего).

Теплый салат с жареным сыром и апельсинами: как приготовить эффектную закуску

6. Выкладываем на блюдо рукколу, затем апельсин, маслины, помидоры, сверху сыр и поливаем заправкой.

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