Тертое мороженое из дыни: вкусный натуральный десерт за 5 мин.
Тертое мороженое из дыни – это очень вкусный и быстрый в приготовлении десерт. Его вкус и аромат точно не оставят никого безразличными и заставят просить добавки.
А еще он очень легко готовится и уже через 5 минут на вашем столе появится блюдо, которое доставит не только гастрономическое удовольствие, но и подарит свежесть. Как правильно приготовить тертое мороженое из дыни, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.
Ингредиенты
- Дыня
- Персик
- Сок лимона
- Мед
Способ приготовления
1. Дыню чистим на нарезаем на ломтики.
2. Персик моем и вытираем досуха.
3. Замораживаем фрукты в морозильной камере
4. Натираем замороженные фрукты на мелкой терке и перемешиваем.
5. По желанию добавляем несколько капель лимонного сока и меда.
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