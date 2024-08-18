Тертое мороженое из дыни – это очень вкусный и быстрый в приготовлении десерт. Его вкус и аромат точно не оставят никого безразличными и заставят просить добавки.

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А еще он очень легко готовится и уже через 5 минут на вашем столе появится блюдо, которое доставит не только гастрономическое удовольствие, но и подарит свежесть. Как правильно приготовить тертое мороженое из дыни, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.

Ингредиенты

Дыня

Персик

Сок лимона

Мед

Способ приготовления

1. Дыню чистим на нарезаем на ломтики.

2. Персик моем и вытираем досуха.

3. Замораживаем фрукты в морозильной камере

4. Натираем замороженные фрукты на мелкой терке и перемешиваем.

5. По желанию добавляем несколько капель лимонного сока и меда.

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