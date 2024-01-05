Тертый пирог – излюбленный десерт с детства, который был практически в каждом доме. Этот десерт уникален и универсален, ведь подходит для употребления с любой начинкой, иногда даже соленой.

У каждой хозяйки есть свой рецепт такого пирога. А недавно фудблогер с ником goptarenkonatali опубликовала в Instagram собственный рецепт, который она унаследовала от бабушки. Он действительно стоит, чтобы на него обратили внимание.

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Ингредиенты

Мука – 400 гр

Сахар – 100 гр

Сливочное масло 82% – 200 гр

Яйца – 1 шт

Варенье 350-400 гр

Сода, погашенная уксусом – ½ ч.л.

Способ приготовления

1.Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером вместе с сахаром, используя низкие обороты.

1. Добавить яйцо и погашенную соду и снова перемешать.

2. Просеянную муку добавить по частям и вымесить тесто. Это можно сделать и миксером, просто сменить насадки.

3. Тесто разделить на две равные части и завернуть каждую из них в пищевую пленку.

4. Одну часть положить в морозильную камеру на 40 минут, а другую – в холодильник.

5. В форму, смазанную сливочным маслом выложить тесто, находящееся в холодильнике, формируя бортик.

6. Выложить варенье на тесто.

7. Вторую часть теста натереть на варенье на большой терке.

8. Выпекать пирог в течение 35-40 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

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