"Тёртый пирог": бабушкин рецепт любимого десерта, знакомого всем с детства
Тертый пирог – излюбленный десерт с детства, который был практически в каждом доме. Этот десерт уникален и универсален, ведь подходит для употребления с любой начинкой, иногда даже соленой.
У каждой хозяйки есть свой рецепт такого пирога. А недавно фудблогер с ником goptarenkonatali опубликовала в Instagram собственный рецепт, который она унаследовала от бабушки. Он действительно стоит, чтобы на него обратили внимание.
Ингредиенты
- Мука – 400 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло 82% – 200 гр
- Яйца – 1 шт
- Варенье 350-400 гр
- Сода, погашенная уксусом – ½ ч.л.
Способ приготовления
1.Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером вместе с сахаром, используя низкие обороты.
1. Добавить яйцо и погашенную соду и снова перемешать.
2. Просеянную муку добавить по частям и вымесить тесто. Это можно сделать и миксером, просто сменить насадки.
3. Тесто разделить на две равные части и завернуть каждую из них в пищевую пленку.
4. Одну часть положить в морозильную камеру на 40 минут, а другую – в холодильник.
5. В форму, смазанную сливочным маслом выложить тесто, находящееся в холодильнике, формируя бортик.
6. Выложить варенье на тесто.
7. Вторую часть теста натереть на варенье на большой терке.
8. Выпекать пирог в течение 35-40 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.
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