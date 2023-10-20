Тертый пирог по-новому: что добавить в десерт для яркого и необычного вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Тертый пирог с яблоком и грушей

Идеальный пирог, который сможет приготовить каждая хозяйка – тертый, основа которого – песочное тесто. Для начинки можно использовать ягоды, орехи, а также фрукты.

Вкусный тертый пирог

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом ароматного яблочно-грушевого пирога, который будет очень нежным и удачным.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Желтки – 6 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Сливочное масло (комнатной температуры) – 150 г
  • Молоко – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Мука – 500 г

Начинка:

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Груша – 1-2 шт.
  • Сок половины лимона
  • Сахар – 100 г
  • Белки – минимум 6, лучше 9 шт.

Способ приготовления:

1. Желтки взбейте с сахаром. Белки ставим в холодильник. Добавьте размягченное масло и молоко. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель и замесите руками до момента пока тесто не станет эластичным и не будет прилипать к рукам. Треть теста переложите в морозилку, а основную часть – в холодильник на 15 минут.

Тесто для десерта

2. Начинка: яблоки помойте, почистите от кожуры и сердцевины, натрите на терку. Грушу почистите и порежьте маленькими кубиками. Выложите все на сковороду, добавьте сок лимона и сахар. Тушите на небольшом огне до того момента, пока жидкость не испарится.

Начинка для пирога

3. Белки взбейте до пиков.

4. Противень смажьте сливочным маслом и посыпьте немного мукой. Раскатайте тесто по периметру, выложите сверху начинку. Натрите половину теста из морозилки, сверху выложите белки, сверху тертое тесто из морозилки.

Приготовление пирога

5. Выпекайте пирог 45 минут при 170 С.

Готовый пирог

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