Тертый пирог по-новому: что добавить в самый простой десерт для оригинального вкуса
Тертый пирог – самый простой и вкусный десерт, который можно готовить с ягодами, шоколадом, вареньем. Для того, чтобы пирог был хрустящим, нужно правильно готовить тесто.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с творожной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 230 г
- Сахар – 85 г
- Какао – 30 г
- Сливочное масло – 130 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- Сыр – 600 г
- Сливочное масло – 60 г
- Сахар – 90 г (можно больше)
- Крахмал – 40 г
- Яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перетрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну часть, поменьше, положите в морозилку.
2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.
3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке по форме.
4. Выпекайте 40 минут при 160 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: