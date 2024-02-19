Тертый пирог по-новому: что добавить в самый простой десерт для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Тертый пирог с яблоком

Тертый пирог – самый простой и вкусный десерт, который можно готовить с ягодами, шоколадом, вареньем. Для того, чтобы пирог был хрустящим, нужно правильно готовить тесто. 

Вкусный тертый пирог

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с творожной начинкой. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 230 г
  • Сахар – 85 г
  • Какао – 30 г
  • Сливочное масло – 130 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • Сыр – 600 г
  • Сливочное масло – 60 г
  • Сахар – 90 г (можно больше)
  • Крахмал – 40 г
  • Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перетрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну часть, поменьше, положите в морозилку.

Основа для теста

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

Творожная начинка

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке по форме.

Приготовление пирога

4. Выпекайте 40 минут при 160 С.

Готовый пирог

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