Тертый пирог – самый простой и вкусный десерт, который можно готовить с ягодами, шоколадом, вареньем. Для того, чтобы пирог был хрустящим, нужно правильно готовить тесто.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с творожной начинкой.

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Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 230 г

Сахар – 85 г

Какао – 30 г

Сливочное масло – 130 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Щепотка соли

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Сыр – 600 г

Сливочное масло – 60 г

Сахар – 90 г (можно больше)

Крахмал – 40 г

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перетрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну часть, поменьше, положите в морозилку.

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке по форме.

4. Выпекайте 40 минут при 160 С.

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