Тертый пирог по-новому: что обязательно нужно добавить в тесто, рассказал Евгений Клопотенко

Тертый пирог – очень вкусный и самый элементарный в приготовлении пирог с джемом, но даже он часто получается не очень удачным. Как правило проблема в том, что тесто либо сильно забитое либо же сухое.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, а самое главное – рассказал, что нужно добавить в тесто, чтобы пирог был хрустящим и нежным, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Клопотенко советует очень быстро замешивать тесто и как можно меньше держать тесто в руках, чтобы масло не таяло.

Ингредиенты для теста:

мука – 420 г

Видео дня

сливочное масло – 200 г

сахар – 250 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 10 г

соль – щепотка

Начинка:

черная смородина – 200 г

сахар – 200 г

фиолетовы – 5 веточек

Способ приготовления:

1. Начинка: в сотейник выложите черную смородину, добавьте сахар и поставьте на сильный огонь на 2-3 минуты, чтобы сахар полностью растворился и начал растворяться, варите джем около 15-20 минут и дайте ему полностью остыть.

2. Нарежьте базилик и добавьте в варенье, перемешайте.

3. Тесто: масло порежьте, добавьте сахар, ванильный сахар, яйца и хорошо разотрите. Просейте муку и добавьте в масляную смесь, перемешайте и замесите тесто.

4. Готовое тесто скатайте в шар, кусок отрежьте и положите отдельно в морозилку, остальное замотайте в пленку и положите в холодильник.

5. Форму застелите пергаментом, выложите тесто, "пройдитесь" вилкой, выложите сверху джем.

6. Достаньте второй кусок теста и натрите на крупной терке, присыпьте пирог и отправьте в духовку на 25-30 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: