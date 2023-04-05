Самый простой и при этом очень вкусный домашний пирог – тертый. Готовится он очень быстро и просто, достаточно сделать удачное песочное тесто и вкусную начинку. Для начинки можно использовать: джем, орехи, ягоды свежие и замороженные, фрукты.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с яблоками, который готовится очень просто и будет идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 2-3 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 390 г

Соль – 1/4 ч. л.

Начинка:

Яблоки – 4-5 шт.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с разрыхлителем, солью. Сливочное масло натрите с мукой, добавьте яйцо и замесите тесто. Разделите на 2 части, и положите обе в холодильник.

2. Яблоки натрите на терке, сбрызните лимонным соком, добавьте сахар и перемешайте.

3. Выложите большую часть теста в форму, сверху яблочную начинку. Сверху присыпьте натертым тестом.

4. Выпекайте пирог до готовности.

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