Тертый пирог по-новому: что придаст оригинального вкуса десерту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепт тертого пирога

Самый простой и при этом очень вкусный домашний пирог – тертый. Готовится он очень быстро и просто, достаточно сделать удачное песочное тесто и вкусную начинку. Для начинки можно использовать: джем, орехи, ягоды свежие и замороженные, фрукты. 

Вишневый тертый пирог

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с яблоками, который готовится очень просто и будет идеальным десертом к чаю.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – 390 г
  • Соль – 1/4 ч. л.

Начинка: 

  • Яблоки – 4-5 шт.
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с разрыхлителем, солью. Сливочное масло натрите с мукой, добавьте яйцо и замесите тесто. Разделите на 2 части, и положите обе в холодильник. 

Тесто для пирога

2. Яблоки натрите на терке, сбрызните лимонным соком, добавьте сахар и перемешайте. 

Яблочная начинка

3. Выложите большую часть теста в форму, сверху яблочную начинку. Сверху присыпьте натертым тестом. 

Приготовление пирога

4. Выпекайте пирог до готовности. 

Готовый пирог 

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