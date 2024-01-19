Тертый пирог – один из самых простых и вкусных домашних десертов. Готовить его нужно из песочного теста, а для начинки можно использовать любые ягоды, джемы и даже творог.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного тертого пирога с творожной начинкой.

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Ингредиенты для теста:

Мука – 230 г

Сахар – 85 г

Какао – 30 г

Сливочное масло – 130 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Щепотка соли

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Сыр – 600 г

Сливочное масло – 60 г

Сахар – 90 г (можно больше)

Крахмал – 40 г

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и разотрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну поменьше положите в морозилку.

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке, присыпьте пирог.

4. Выпекайте 40 минут при 160 С.

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