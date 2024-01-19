Тертый пирог по-новому: элементарный рецепт домашнего десерта
Тертый пирог – один из самых простых и вкусных домашних десертов. Готовить его нужно из песочного теста, а для начинки можно использовать любые ягоды, джемы и даже творог.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного тертого пирога с творожной начинкой.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 230 г
- Сахар – 85 г
- Какао – 30 г
- Сливочное масло – 130 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- Сыр – 600 г
- Сливочное масло – 60 г
- Сахар – 90 г (можно больше)
- Крахмал – 40 г
- Яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и разотрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну поменьше положите в морозилку.
2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.
3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке, присыпьте пирог.
4. Выпекайте 40 минут при 160 С.
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