Тертый пирог по-новому: элементарный рецепт домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Тертый пирог по-новому: элементарный рецепт домашнего десерта

Тертый пирог – один из самых простых и вкусных домашних десертов. Готовить его нужно из песочного теста, а для начинки можно использовать любые ягоды, джемы и даже творог. 

Вкусный тертый пирог

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного тертого пирога с творожной начинкой. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты для теста:

  • Мука – 230 г
  • Сахар – 85 г
  • Какао – 30 г
  • Сливочное масло – 130 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Яйцо – 1 шт. 

Для начинки:

  • Сыр – 600 г
  • Сливочное масло – 60 г
  • Сахар – 90 г (можно больше)
  • Крахмал – 40 г
  • Яйца – 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и разотрите в крошку. Добавьте яйцо, хорошо перемешайте и разделите тесто на две части, одну поменьше положите в морозилку.

Тесто для пирога

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

Творожная начинка

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку. Другую часть теста достаньте из морозилки и натрите на большой терке, присыпьте пирог.

Сколько выпекать десерт

4. Выпекайте 40 минут при 160 С.

Готовый пирог

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