Тертый пирог с повидлом: как приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто
Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом. Тесто в такой выпечке песочное, оно получается хрустящим и рассыпчатым.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с яблочным повидлом.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- масло сливочное – 200 г
- яйца – 1 шт
- сметана – 2 ст. л.
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ваниль, соль
Способ приготовления:
1. Холодное сливочное масло перетереть с мукой до состояния крошки.
2. Отдельно смешать оставшиеся ингредиенты для теста и взбить их вилкой.
3. Смешайте две массы и быстро замесите тесто. 2\3 части теста выложить в форму и сформовать бортики. Оставить форму с тестом в холодильнике в час. Остальное тесто завернуть в пленку и оставить в морозилке.
4. После этого выложить в форму с тестом повидло. Тесто, лежавшее в морозилке, натереть сверху на терке.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: