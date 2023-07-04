Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом. Тесто в такой выпечке песочное, оно получается хрустящим и рассыпчатым.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с яблочным повидлом.

Ингредиенты:

мука – 400 г

масло сливочное – 200 г

яйца – 1 шт

сметана – 2 ст. л.

сахар – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ваниль, соль

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Способ приготовления:

1. Холодное сливочное масло перетереть с мукой до состояния крошки.

2. Отдельно смешать оставшиеся ингредиенты для теста и взбить их вилкой.

3. Смешайте две массы и быстро замесите тесто. 2\3 части теста выложить в форму и сформовать бортики. Оставить форму с тестом в холодильнике в час. Остальное тесто завернуть в пленку и оставить в морозилке.

4. После этого выложить в форму с тестом повидло. Тесто, лежавшее в морозилке, натереть сверху на терке.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готово!

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