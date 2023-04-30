Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом. Самое важное в пироге – тесто, которое в идеале должно быть хрустящим и просто таять во рту.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с вареньем, в тесто для которого советуют добавить один неожиданный ингредиент – майонез. Именно он сделает пирог хрустящим и рассыпчатым.

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Ингредиенты:

мука – 350 г

сода – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 200 г

яйца – 1 шт

сахар – 100 г

майонез – 1 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

джем\варенье – 250 г

Способ приготовления:

1. Муку нужно просеять в глубокую миску, добавить соду и перемешать.

2. В мучную массу натереть на терке холодное сливочное масло. Перетереть до состояния крошки.

3. Отдельно смешать яйцо, сахар, майонез и лимонный сок. Получившуюся массу добавить в муку и быстро замесить тесто. Оно будет мягким и не будет прилипать к рукам.

4. Треть готового теста завернуть в пленку и положить в морозилку. Остальное тесто тонко раскатать и выложить в форму для запекания.

5. Смазать тесто вареньем.

6. Тесто, которое было в морозилке, достать и натереть сверху на варенье.

7. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 25 минут.

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